Евгения Левандовская открыла новый ресторан в ТРЦ «Пассаж» в центре Екатеринбурга

Уральский ресторатор Евгения Левандовская открыла новое заведение Saga в торговом центре «Пассаж» в центре города. Винный бар рассчитан на 50 посадочных мест, средний чек составит от 1 тыс. руб. на человека.
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Ранее в ТРЦ Екатеринбурга у госпожи Левандовской работала веранда «Лаванда», но в этом году решили отдать предпочтение полноценному формату. мы открыли веранду "Лаванда". «Два года тому назад на крыше ТЦ "Пассаж" мы открыли веранду "Лаванда". Проект стал достаточно громким и успешным, но, учитывая специфику всех веранд — сезонным»,— ранее комментировала она.
Напомним, в «Пассаже» у ресторатора работает заведение «Легенды юга», а также еще несколько в ТРЦ «Гринвич».