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Коммерсантъ FM
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30 банков из России косвенно подключились к китайской расчетной системе CIPS

К национальной китайской системе банковских переводов CIPS (локальный аналог SWIFT) подключилось около 30 российских банков. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов.

К системе CIPS российские банки пока подключаются в качестве косвенных участников, а не прямых. Прямые участники, в отличие от косвенных, могут открывать учетную запись в CIPS, отправлять и получать сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывать счета непосредственно в CIPS (косвенные — через банки-корреспонденты).

В соответствии с правилами расчетной системы статус прямого участника присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. По данным издания, единственным банком, подключенным к CIPS напрямую, является российская «дочка» крупнейшего китайского АйСиБиСи-банка.

Роман Чернов отметил, что подключение других кредитных организаций потребует большего времени, поскольку CIPS не справляется с потоком заявок. Некоторые банки ждали одобрения своей заявки несколько месяцев, подтвердил сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России Алексей Маслов.

Представители банков отмечали, что подключение к CIPS — довольно сложный технический и юридический процесс, который требует не только подписания соответствующих документов, но и настройки внутренних систем банка.

23 мая в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости напрямую подключить российские банки к китайской расчетной системе из-за роста трансграничных платежей. По его словам, за последний квартал только проводимые ВТБ платежи выросли более чем на 200%.

После начала военной операции России на Украине Евросоюз отключил от международной системы SWIFT свыше десяти крупнейших российских банков. С 1 октября 2023 года регулятор запретит использование иностранных сервисов (в том числе SWIFT) для передачи финансовых сообщений и на внутреннем рынке.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «SWIFT отключают изнутри».

Милена Костерева

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