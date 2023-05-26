Власти Краснодара опровергли сведения об эвакуации людей после хлопка на улице Морской

Сведения об эвакуации людей из поврежденного в результате хлопка здания на улице Морской в Краснодаре является фейком. Об этом сообщает муниципальный центр управления города.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Глава города Евгений Наумов отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации»,— заявил губернатор Кубани Вениамин Контдратьев.

Хлопок на улице Морской произошел ранним утром 26 мая. В социальных сетях сообщают о якобы беспилотнике. Официальные источники сведения о дроне к настоящему времени не подтвердили. Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия пострадало офисное здание и жилой дом на улице Морской, а также два дома на улице Гаражной.

Анастасия Донскова

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