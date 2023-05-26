Главные новости к утру 26 мая

В Москве прошла трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Через неделю вице-премьеры трех стран встретятся, чтобы обсудить ряд вопросов по Карабаху. О встрече

Япония расширила санкции против России. В санкционный список попали 17 физлиц и 78 организаций, экспортные ограничения коснулись в том числе «МегаФона», «Камаза», фонда «Сколково». Также Япония запретит предоставление строительных и инженерных услуг для РФ.

Как узнал «Ъ», следователи столичного МВД провели обыски в офисе группы инвестиционных компаний в сфере недвижимости Renton Yard в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Оно расследуется по факту двойной продажи ТЦ в элитном поселке Барвиха Club на Рублево-Успенском шоссе.

В Краснодаре произошел взрыв в центре города, у здания повреждены кровля и окна. Никто не пострадал. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Союз электронной торговли попросил СКР и Генпрокуратуру проверить Wildberries. Недовольство союза вызвало решение компании заблокировать товары продавцов на 50 млрд руб., в Wildberries это отрицают.

Компания Илона Маска Neuralink, производящая чипы для мозга, получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Их сроки пока неизвестны.

Вводить дополнительные ограничения на валютные сбережения россиян не планируется, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Регулятор считает плавающий курс рубля эффективным механизмом устойчивости экономики.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военный конфликт на Украине — «очень надолго» и может растянуться на десятилетия. По его словам, «это новая реальность, новые условия жизни».

«Тинькофф Мобайл» выходит в новые регионы в партнерстве с МТС. Первыми регионами станут Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года оператор банка заработает по всей РФ.

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