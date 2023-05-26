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Коммерсантъ FM
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Медведев считает, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что военный конфликт на Украине — «очень надолго» и может растянуться на десятилетия. Он утверждает, что необходимо «уничтожить природу нацистской власти в Киеве».

«Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве»,— заявил господин Медведев журналистам во время визита во Вьетнам (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле 2022 года говорил, что его страна может сражаться с Россией на протяжении десяти лет. МИД Франции также не исключил, что военные действия на Украине растянутся на несколько лет.

О турне Дмитрия Медведева — в материале «Ъ» «От Вьетнама до Вьентьяна».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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