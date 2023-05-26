Главные анонсы 26 мая

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами организации «Деловая Россия», приуроченную ко Дню российского предпринимательства. В этот же день глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В Москве спецпредставитель правительства КНР по Украине Ли Хуэй проведет встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и будет принят главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Хамовнический районный суд Москвы, как ожидается, огласит приговор администраторам Telegram-каналов Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко, обвиняемым в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор актрисе Наталье Дрожжиной, обвиняемой в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Росимущества проведет торги, на которые выставит две квартиры, принадлежащие бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Обе квартиры площадью 162 и 158 кв. м находятся в 1-м Обыденском переулке. Стартовая цена составляет 141,5 и 110,4 млн руб.

Национальный банк Казахстана примет очередное решение по базовой ставке.

В Эстонии пройдет визит канцлера Германии Олафа Шольца. В программе встреча с премьер-министром страны Каей Каллас, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Сьюзан Райс покинет пост главы Совета по внутренней политике при Белом доме.

В Белграде состоится съезд правящей Сербской прогрессивной партии.

Оператор пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» запустит поезд «Таврия» из Москвы в Керчь.

В России запланирован старт продаж складного смартфона Huawei Mate X3 с 7,85-дюймовым внутренним гибким экраном и 6,4-дюймовым внешним дисплеем.