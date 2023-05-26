Новым регионам не хватает баланса

Новые регионы России столкнулись с проблемой отсутствия баланса запасов полезных ископаемых, из-за чего остановился процесс выдачи лицензий недропользователям. Документы остались у украинских коллег. Об этом в числе прочего шла речь на отраслевой конференции, которая 25 мая открылась в воронежском отеле «Бенефит плаза». Докладчики из регионов ЦФО обещали помощь и говорили о богатстве минерально-сырьевой базы Воронежской области. Представители отрасли из новых регионов, в свою очередь, заявили о желании добывать и использовать для восстановления пострадавшей в ходе СВО инфраструктуры и собственные ресурсы. Но это возможно лишь после «вхождения в рамки российского законодательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова Фото: Мария Старикова

Помимо общих вопросов развития недропользования на конференции довольно много внимания было уделено проблемам, с которыми приходится сталкиваться недропользователям новых регионов, вошедших в состав РФ в прошлом году. Это было отчасти отражено и в теме конференции «Недропользование — сотрудничество в условиях экономических вызовов».

«С учетом больших объемов восстановительного дорожного, жилищного и производственного строительства в Воронежской области, которая известна большими запасами используемых при производстве стройматериалов полезных ископаемых (ПИ), можно проработать возможность увеличения мощности добычи на уже разрабатываемых территориях,— предложил известный ученый, президент общественной организации "Российское геологическое общество" Григорий Машковцев.— Мне это кажется целесообразным, поскольку сегодня новые регионы по известным причинам не могут добывать те или иные виды ПИ».

Впрочем, сами представители отрасли из Херсонской и Запорожской областей основной проблемой считают отсутствие баланса ПИ.

«Хочу свой доклад построить не как сухое перечисление того, что у нас в каких сусеках завалялось, а на интересных моментах в плане минерально-сырьевой базы и уроках, которые мы получили от наших заклятых друзей, от которых уже больше половины области освобождено»,— начал свое выступление директор департамента недропользования и водных отношений министерства природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области Тимур Татьянченко. Он рассказал, что в его ведомство до сих пор не поступили фондовые материалы геологической информации от украинских коллег: «Письмо мы им писать не стали, чтобы они передали нам свой баланс».

Без баланса невозможно обеспечить процесс лицензирования, поэтому теперь региону придется создавать новый. Тем более есть что в него внести: по словам господина Татьянченко, с 1991 до 2012 года прирост запасов по кирпично-черепичному сырью составил 126%, по пескам строительным — 65%, по камню строительному — 5,7%, по камню пильному — 0.

Чиновник также указал на сложности с правопреемством: «Пока нет четкого понимания, как вновь зарегистрированный российский недропользователь должен доказать нам, что именно он является правопреемником украинского недропользователя».

Запорожский строительный камень (40 месторождений, 16 из которых разрабатываются), по мнению господина Татьянченко, может пригодиться Крыму и юго-западу Краснодарского края: «Транспортное плечо по морю из Бердянска до Темрюка по факту короче, чем сухопутным транспортом из Белореченска». ПИ из Запорожской области могли бы пригодиться и при строительстве дороги, которая соединит Крым с Ростовом-на-Дону через ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон, и при восстановительных работах после СВО, уверен чиновник.

В свою очередь, руководитель ГУП «Херсонский морской торговый порт» Андрей Харитонов рассказал о речных и морских карьерах по добыче песка разного качества, подходящего для строительства дорог, производства бетонных изделий и прочих стройматериалов.

«Херсонский морской торговый порт нуждается в инвесторе, заинтересованном в разработке и добыче песка. Предприятие временно субсидируется из бюджета и нуждается в оформлении разрешительной документации на добычу песка при частичном наличии разрешительных документов, выданных государственными органами Украины»,— рассказал господин Харитонов.

«Наши новые территории "вернулись в семью", несколько потеряв нить системности управления недропользованием и сырьевой базой, и мы обязаны помочь им как можно скорее интегрироваться в эту систему»,— отметил начальник департамента по недропользованию по ЦФО Станислав Чернитевич.

В Воронежской области столь масштабное мероприятие в сфере геологического изучения недр и недропользования проходит впервые. В нем принимают участие около двух сотен участников. По информации Станислава Чернитевича, в Воронеже в 2024 году пройдет третий форум недропользователей ЦФО. Первый состоялся в прошлом году в Туле, второй запланирован на ноябрь 2023-го в Калуге.

Мария Старикова