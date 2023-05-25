Фонд защиты никого не защитил

После жалоб дольщиков по материалам прокурорской проверки следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц «Ульяновского областного фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» и федеральной, фактически государственной компании — «Технический заказчик Фонда развития территорий». По версии следствия, халатность чиновников привела к тому, что многоквартирный дом, о завершении строительства которого принял решение федеральный Фонд развития территорий, не достроен до сих пор, чем нарушены права 118 дольщиков. Особенность ситуации в том, что основные претензии могут быть предъявлены к федеральному «Техническому заказчику Фонда развития территорий», и в этом случае к расследованию могут подключиться уже федеральные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития территорий Фото: Фонд развития территорий

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц «Ульяновского областного фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» (УФЗПД) и ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» (ТЗ ФРТ, Москва), сообщило в четверг ведомство.

Как отмечает следственное управление, с 2021 года должностными лицами ТЗ ФРТ «не обеспечены качественная подготовка и согласование проектно-сметной документации на строительство дома № 67 по улице Красноармейской города Ульяновска, а также своевременное проведение экспертизы сметной документации». В свою очередь должностные лица УФЗПД «не обеспечили должного контроля за порядком, качеством и сроками оказания техническим заказчиком услуг, своевременным устранением им замечаний и представлением надлежащим образом оформленной отчетной документации», в результате были «нарушены права 118 участников долевого строительства, жилой дом в эксплуатацию не введен». СУ СКР также отмечает, что уже проведены обыски в региональном министерстве ЖКХ и строительства, в областном автономном учреждении «Ульяновск­госэкспертиза».

Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки. Как пояснил «Ъ» и.о. прокурора Ленинского района Ульяновска Виктор Нагорный, основанием для проверки стали «неоднократные обращения дольщиков». Однако дом пока так и не достроен, что привело к нарушению прав 118 дольщиков.

Напомним, согласно проектной декларации, строительство 12этажного жилого дома № 67 по ул. Красноармейской «в стиле респектабельных особняков» на 152 квартиры с гаражными боксами было начато в 2014 году, окончание строительства планировалось на ноябрь 2018 года. Инициатор строительства и первоначальный застройщик — ООО «ПФ Тагайская». Здание до сих пор не построено. Застройщик обанкротился, а его гендиректор Дмитрий Лебедев в октябре 2019 года был приговорен к пяти годам колонии общего режима за хищение у дольщиков 550 млн руб. Правительство Ульяновской области планировало достроить дом, и даже был принят региональный закон о частичной компенсации расходов на строительство, достраивать дом взялась строительная компания ООО СК «Атриум», но в 2020 году она признала, что не имеет ресурсов для возведения дома, и в сентябре 2020 года Арбитражный суд признал ее банкротом. В ходе процедуры банкротства права подрядной организации были переданы в 2021 году строительной компании ООО «Русстройком». В 2021 году права застройщика перешли к УФЗПД, подрядчиком осталась компания «Русстройком». В 2022 году УФЗПД обращалось в федеральный Фонд развития территорий (ФРТ) с предложением выплатить дольщикам компенсацию стоимости жилья, а строительство дома на Красноармейской не завершать, поскольку «кирпичная кладка неправильно проармирована, неправильно собран цокольный этаж, а из-за отсутствия консервации крошится кирпич». Однако ФРТ принял решение дом достроить. По данным прокуратуры, на это было выделено 267 млн руб. Заказчиком строительства по этому дому стало ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» (ТЗ ФРТ). На сегодня из 12 этажей там построено только 5,5 этажа.

• ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» создано в 2018 году, учредителем (100%) является публичная правовая компания «Фонд развития территорий», правопредшественником которого была госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», на 100% принадлежащая Росимуществу. Таким образом, фактически ООО ТЗ ФРТ является федеральной государственной компанией.

По словам Виктора Нагорного, в 2021 году между УФЗПД и ТЗ ФРТ был заключен договор на разработку проектно-сметной документации в целях достройки объекта, по ул. Красноармейской. «Согласно условиям договора, обязательства по нему должны быть выполнены еще в 2021 году, но сегодня уже второй квартал 2023 года, а проектно-сметная документация до сих пор экспертизу не прошла в связи с многочисленными замечаниями и нарушениями, что является объективным препятствием для завершения строительства», пояснил и.о. прокурора Ленинского района. По его словам, в ходе прокурорской проверки «веских, объективных причин срыва выполнения обязательств по этому договору, или факторов, объективно препятствовавших исполнению проекта в заявленные сроки, должностными лицами представлено не было».

Директор ФЗПД Дмитрий Плохих комментировать факт возбуждения уголовного дела отказался, заметив, что он не знает, почему произошел срыв сроков. В то же время он пояснил «Ъ», что возглавляемый им фонд не ведет надзор за строительством. «Чтобы иметь право вести надзор, надо быть членом СРО, чем фонд не является. Мы — только застройщик, работаем по закону, наша задача — вовремя платить подрядчику выделенные федеральным фондом государственные деньги, а заказчиком является „Технический заказчик Фонда развития территорий“, который и занимается всей документацией, и ведет надзор»,— сказал господин Плохих.

В Фонде развития территорий на запрос «Ъ» комментировать уголовное дело не стали, ответив, что ТЗ ФРП «действует в рамках договора на услуги технического заказчика и строительного контроля, заключенного с региональным фондом», и в настоящее время на объекте продолжаются строительные работы.

В прокуратуре не исключают, что если к федеральному ТЗ ФРТ у следствия возникнут претензии, то в этом случае к расследованию могут подключиться и следственные органы федерального уровня. Впрочем, собеседник, близкий к следственным органам, сомневается, что «таким делом заинтересуются федеральные следственные органы», «во всяком случае, пока не будет выявлено конкретного виновного ­лица».

Если должностные лица будут признаны виновными, по инкриминируемой статье им грозит от 150 тыс. руб. штрафа до года исправительных работ или трех месяцев ареста. В областной прокуратуре отмечают, что будет дана оценка всем должностным лицам, причастным к нарушению прав дольщиков, и не исключено, что в ходе расследования может измениться и квалификация обвинения на более тяжкие статьи.

Сергей Титов, Ульяновск