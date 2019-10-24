В Ульяновске осужден экс-руководитель фирмы-застройщика за хищение 550 млн рублей у дольщиков

В Ульяновске обвинен бывший руководитель ООО «Птицефабрика Тагайская» Дмитрий Лебедев за хищение более 550 млн руб. у жилищный дольщиков. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, экс-генеральный директор фирмы с помощью рекламирования услуг компании привлек наибольшее количество инвестиций, а также получил в администрации города разрешение для заключения договоров с гражданами и юрлицами о долевом участии в строительстве. В дальнейшем он оформил с рядом компаний соглашения о страховании гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений. Однако после получения денежный средств злоумышленник свои обязательства не выполнил и потратил их по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и приговорил к 5 годам колонии общего режима. Суд также наложил арест на его 12 земельных участков а и 17 зданий, чтобы возместить причиненный ущерб.

Алена Смирнова