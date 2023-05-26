Не надо BlaBla

Минцифры и Роскомнадзор не приняли доводы Ассоциации региональных перевозчиков, потребовавшей запретить в России деятельности агрегаторов BlaBlaCar и «Яндекс.Go» как операторов трансграничной передачи персональных данных. Инициаторам обращения выступили кубанские транспортники. Согласно ответу министерства, «Яндекс.Go», несмотря на наличие учредителей за рубежом, хранит личную информацию пользователей в России, а Францию, где находятся учредители BlaBlaCar, Роскомнадзор считает «адекватным хранителем персональных данных». Перевозчики полагают, что власти уклонились от ответа на их доводы, и планируют обсудить вопросы транспортной безопасности в соответствующем комитете Совета федерации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубанские перевозчики считают, что передача BlaBlaCar и «Яндекс.Go» данных пользователей за рубеж не отвечает требованиям транспортной безопасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кубанские перевозчики считают, что передача BlaBlaCar и «Яндекс.Go» данных пользователей за рубеж не отвечает требованиям транспортной безопасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков по инициативе ряда кубанских компаний, среди которых автобусные перевозчики — ООО «Агаттрансавто», ИП Оксана Байрамукова, ООО «Бэствектор», обратилась в Совет федерации с предложением запретить деятельность в России агрегаторов BlaBlaCar и «Яндекс.Go» как владельцев платформ, передающих персональные данные пользователей за рубеж. В ответ Совфед прислал письма с позицией Минцифры России и Роскомнадзора, которые не поддержали идею запрета работы этих двух компаний-агрегаторов. В письмах говорится, что трансграничная передача персональных данных пользователей платформы BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус») ведется на территорию Франции, для чего по закону требуется лишь уведомить Роскомнадзор о намерении совершать эту операцию. Ведомство лишь направило в адрес ООО «Комьюто Рус» требование о необходимости сделать соответствующее уведомление.

Относительно «Яндекс.Go» (ООО «Яндекс.Такси») Роскомнадзор сообщил ассоциации, что сервис обеспечивает сбор и обработку персональных данных граждан России только с использованием баз данных, находящихся в России.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков зарегистрирована в Ростове в 2010 году. Организация занимается мониторингом соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Кубанские перевозчики требовали запретить деятельность агрегаторов на основании того, что данные сервисы практически полностью находятся под контролем иностранных государств.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% долей российского ООО «Комьюто Рус» (оператор платформы BlaBlaCar) полностью владеет французская компания Comuto (другое наименование — BlaBlaCar). Российское ООО «Яндекс.Такси» через голландскую Ridetech International B.V. принадлежит голландской Yandex.Taxi Holding B.V.

Перевозчики отмечают, что недавно BlaBlaCar купил российский агрегатор автобусных билетов Busfor, что существенно расширило клиентскую базу французского сервиса за счет пассажиров регулярных и заказных автобусных рейсов.

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос, представляющая интересы ассоциации, рассказала «Ъ», что власти не ответили на все поставленные перед ними вопросы и не дали оценку всем приведенным в обращении транспортников доводам. «В частности, мы не увидели ответа на наш довод о законодательном запрете иностранцам владеть сервисами по размещению объявлений. Кроме того, мы видим нелогичным включение Роскомнадзором в перечень государств, обеспечивающих адекватное хранение персональных данных, не только Франции и Голландии, но и Германии и Украины в контексте текущей политической ситуации. Можно сказать, что это в том числе и вопрос нацбезопасности. Мы через ассоциацию перевозчиков будем настаивать на рассмотрении этого вопроса на профильном комитете Совета федерации»,— сообщила она.

По словам директора межрегионального Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяны Ракуловой, паспортные данные российских граждан, номера телефонов, данные банковских карт, а также информация об их передвижении утекают в недружественное государство. «Оставим в стороне экономическую сторону, но, на мой взгляд, сервис сводит на нет все государственные попытки обеспечения транспортной безопасности»,— говорит она.

Михаил Волкодав, Краснодар