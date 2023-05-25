Автомобиль подобрали под стаж

Неопытным водителям хотят запретить управлять мощными автомобилями. Речь идет о машинах, у которых под капотом больше 150 л. с. Если гражданин со стажем вождения до трех лет сядет за руль такого авто, это должно приравниваться к управлению транспортным средством без прав. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз. Он направил письмо в МВД, где отмечается, что подобная мера позволит повысить безопасность на дорогах. По данным организации, именно молодые водители используют агрессивный стиль езды. При этом ответственности за «опасное вождение» в правилах нет. С подробностями — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Треть аварийных ситуаций на дорогах создают неопытные водители, говорят в Национальном автомобильном союзе. Сколько таких новичков передвигаются на мощных машинах, общественники не уточняют, но уверены, что предлагаемое ими ограничение улучшит статистику. Рецепт дорожного благополучия от активистов: если начинающий водитель сел за руль авто, под капотом которого больше 150 «лошадей», то нужно приравнять это к езде без прав.

А штрафы за это, считают в организации, нужно существенно увеличить — нынешние 5-15 тыс. руб. не смущают ни горячую молодежь, ни родителей, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Родителей, которые дают детишкам мощные игрушки покататься, за повторное соответствующее нарушение нужно привлекать не к штрафу в 15 тыс. руб., который их совершенно не впечатлит, а к обязательным работам. Сбор мусора в оранжевой робе на благо общества для многих из них будет весьма серьезным аргументом не давать любимому сыну или дочке мощную машину».

Предлагаемое ограничение, по идее, лишит начинающих водителей доступа, например, к Mercedes-Benz G-Class, на котором убегал от инспекторов Руслан Шамсуаров, или к Ferrari FF, за рулем которой «бриллиантовый мальчик» Томас Левиев влетел в отбойник на Крымском мосту. В то же время в лимит не вписываются даже некоторые комплектации семейного минивэна Dodge Caravan, седана Skoda Octavia и кроссовера Hyundai Creta.

Вот и гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников сетует, что при таком подходе пострадают скорее добросовестные начинающие водители:

«Разве у человека спустя три года откуда-то появится навык управления мощным автомобилем? Тем более если мы ему запретили.

Никакой связи между возрастом, стажем и мощностью машины нет. Мощность авто — потенциал, который можно направить на благо. Я бы обратил внимание на фундаментальную проблему — качество подготовки в автошколах. Люди выходят оттуда со слабым опытом управления. Может быть, я бы предложил давать возможность желающим заниматься с инструктором на более мощных машинах».

Агрессивная манера вождения и скромный стаж вроде бы и так создают дополнительные трудности автолюбителю: для него по экспоненте растет стоимость ОСАГО, напоминает замисполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Статистика РСА подтверждает: начинающие водители чаще попадают в ДТП. Но мощность машины здесь роли почти не играет, отмечает эксперт:

«Если вы попали в ДТП в течение первого года больше двух раз, у вас на следующий год страховая премия может достигать 100 тыс. руб. На отечественных автомобилях — ВАЗах, "девятках" — правила дорожного движения нарушают чаще, чем на том же самом Mercedes-Benz с мощностью 300 л. с.»

В апреле Госдума не стала принимать поправки об ответственности за опасное вождение. Депутаты объяснили это тем, что в документе была указана «слишком сложная формулировка», на основании которой инспекторы должны составлять протокол. В этом плане лимит на мощность автомобиля двусмысленностей не допускает.

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Яна Загоровская