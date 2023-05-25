Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США до «ААА»

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне «ААА» с возможностью понижения. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В агентстве пояснили, что вероятность дальнейшего снижения рейтинга показывает «усиление политической предвзятости, которая препятствует решению о повышении или приостановке действия лимита госдолга». В Fitch надеются, что решение о повышении лимита госдолга будет принято до того, как США потеряют возможность обслуживать долговые обязательства.

В Минфине США несколько раз предупреждали, что у ведомства могут закончиться деньги к июню из-за достижения потолка госдолга. Белый дом и Конгресс США обсуждают повышение лимита. Белый дом 21 мая заявил о «большом шаге назад» в переговорах по этой теме. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И невозможное возможно».

Олеся Павленко