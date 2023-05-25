Сказал «А» — говори и «ОДКБ»

В Москве 25 мая пройдет трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России. Разговор простым не будет. Ставки поднял армянский премьер Никол Пашинян, допустивший выход своей страны из ОДКБ, а затем жестко ответивший представителю МИД РФ Марии Захаровой на ее предупреждение о рисках подобного решения. Выплеснувшиеся наружу эмоции создают конфликтный фон перед и без того непростой встречей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявив о готовности признать Карабах азербайджанским, Никол Пашинян вызвал бурю негодования в Армении: его обвинили в предательстве национальных интересов

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения Заявив о готовности признать Карабах азербайджанским, Никол Пашинян вызвал бурю негодования в Армении: его обвинили в предательстве национальных интересов

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения

После того как главы МИДов, а затем и руководители Азербайджана и Армении в первой половине мая провели переговоры сначала в Вашингтоне, а потом в Брюсселе, настала очередь Москвы включиться в переговорный процесс. 19 мая глава МИД России Сергей Лавров встречался с азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Дипломаты обсуждали мирный договор между Баку и Ереваном и решение карабахского вопроса.

23 мая в российской столице собралась трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука. Они предприняли очередную попытку сдвинуть с мертвой точки процесс разблокирования в регионе экономических и транспортных связей: для Баку принципиально важно «сшить страну», установив через армянскую территорию прочную логистическую связь со своим эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Финальным аккордом московских переговоров должен стать трехсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина. По итогам саммита — во всяком случае, на это рассчитывают в Москве — должны принять как минимум два документа.

Их согласование, по данным “Ъ”, продолжалось весь день 24 мая. Один готовили вице-премьеры — о разблокировании транспортных коммуникаций. Другой — пятое по счету совместное заявление господ Алиева, Пашиняна и Путина — шлифовали внешнеполитические ведомства трех стран.

Принятие документов, которыми с момента окончания осенью 2020 года второй карабахской войны оформляется посредническая деятельность российской стороны, позволяет Москве говорить о конкретных результатах проделанной работы и подчеркивать свою роль на Южном Кавказе (по итогам переговоров в США в начале мая и в Брюсселе 14 мая никаких документов не принималось).

В двух последних трехсторонних заявлениях, принятых в ноябре 2021 года и в октябре 2022-го, особо подчеркивается «вклад Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе». Правда, ситуация «на земле» показывает, что в Нагорном Карабахе, несмотря на дислокацию там российских миротворцев, продолжают стрелять. Последний раз режим прекращения огня, о котором господа Алиев, Пашинян и Путин договорились еще 9 ноября 2020 года, был нарушен 22 мая, о чем сообщается в информационном бюллетене Минобороны о деятельности миротворческого контингента.

Вне зависимости от того, сумеют ли стороны согласовать документы, фон у саммита не самый приятный. После того как в понедельник армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность признать Нагорный Карабах азербайджанским — речь о той его части, включая Степанакерт (азербайджанское название — Ханкенди), которая пока Баку полностью неподконтрольна,— на него в Армении обрушились с резкой критикой.

«Таким заявлением Пашинян поставил себя вне рамок государственности и конституции Армении,— сказал “Ъ” член фракции оппозиционного блока "Армения", депутат парламента Андраник Теванян.— Пашинян на досрочных выборах 2021 года дал ложные обещания о продвижении права народа Арцаха на самоопределение и теперь поступает с точностью наоборот, на 180 градусов. Он сдает Арцах и ставит под вопрос будущее Армении. После этих слов он потерял свою легитимность».

О нарушении премьером конституции в связи с Нагорным Карабахом в Армении заговорили потому, что ее преамбула содержит ссылку на «Декларацию о независимости» 1990 года. Декларация же в первом же абзаце ссылается на совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», которым провозглашается воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) также указали господину Пашиняну на необходимость соблюдать закон. Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян, по словам которого армянским властям следует «воздержаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха (армянское название Карабаха) частью Азербайджана» и «придерживаться обязательств, взятых в рамках внутренних и международных документов».

Господин Арутюнян убежден, что «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы».

Эти заявления, впрочем, не меняют расклад сил: Азербайджан решительно настроен довести дело до конца и установить контроль над той небольшой территорией, где сегодня его присутствия пока нет. С этой целью в Лачинском коридоре уже установлен азербайджанский контрольно-пропускной пункт. Напору Баку Ереван ничего противопоставить не способен, а заявления западных стран с критикой действий Азербайджана и в поддержку Армении никак не влияют на решимость азербайджанской стороны добиться своего.

Внутриармянским контекстом атмосфера перед саммитом не ограничивается. 22 мая на пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян допустил приостановку или прекращение членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическом блоке, курируемом Россией.

Это, по его словам, случится в том случае, «если мы констатируем, что ОДКБ вышла из Армении». «То есть в этом случае ничего не дающий статус участника де-юре будет лишь мешать нам обсуждать повестку безопасности с другими странами. Вы думаете, Армения не получала другие предложения в сфере приобретения вооружений из других стран? Конечно, получала, но препятствия на пути этих возможностей в основном объяснялись членством Армении в ОДКБ»,— отметил премьер-министр.

На эти слова 24 мая последовала реакция Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге назвала деятельность ОДКБ «высокоэффективной и зарекомендовавшей себя именно в таком ключе», а также прокомментировала заявление господина Пашиняна.

«Я технически не очень понимаю, как все это там представляется, и мы неоднократно об этом говорили. Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении. Не очень даже понятно, о чем идет речь»,— отметила госпожа Захарова.

Никол Пашинян оперативно отреагировал на заявление официального представителя МИД России. «Даже представитель МИД такой уважаемой и дружественной страны, как Россия, не может комментировать мои слова, он должен просто прислушаться к моим словам»,— цитирует господина Пашиняна News.am, указывая, что премьер на армянском языке употребил выражение, близкое к русскому «мотать на ус».

Таким образом, предстоящий саммит еще до начала стал скандальным. Что касается его содержания, то эксперты не рассчитывают на прорывы. Председатель Ереванского пресс-клуба аналитик Борис Навасардян ожидает, что логика переговоров в Москве на уровне лидеров трех стран не будет сильно отличаться от того сценария, который обсуждался на западных площадках — в Вашингтоне и Брюсселе.

«Однако определенные нюансы российская сторона постарается внести. Они в первую очередь будут связаны с разблокировкой коммуникаций и со статусом российских миротворцев и сроком их нахождения в Нагорном Карабахе, путь даже в ином статусе, может быть, даже не в том количестве, но чтобы тем не менее их необходимость была признана»,— отметил господин Навасардян в беседе с “Ъ”. Он отметил, что Россия постарается сделать так, чтобы ее интересы были учтены, раз уж «Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана».

Владимир Соловьев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван