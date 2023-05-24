Военнослужащих лишат загранпаспортов прямо на границе

Органы МВД и ФСБ смогут изымать загранпаспорта у военнослужащих, причем погранслужба сможет это делать прямо при пересечении границы. Это следует из поправок, принятых Госдумой. Ограничения для военнослужащих на выезд из страны с возможной «передачей» паспорта на временное хранение упоминаются еще в редакции закона от 1996 года, но теперь, если гражданин все же оставил документ при себе, его признают недействительным и изымут. Ранее Госдума уже приняла поправки, закрывающие гражданам выезд из страны фактически с момента выписки цифровых повесток. Поправки касаются как призывников, так и мобилизуемых граждан, считают опрошенные “Ъ” юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» внесло в Госдуму в августе 2021 года правительство РФ. В документе, в частности, описана новая статья 8.1 об основаниях для признания загранпаспортов недействительными. Среди них фигурирует «непередача без уважительной причины» загранпаспорта в МВД (или в другой выдавший его орган, например, МИД) в случае, если гражданину закрыт выезд из страны. Поясняется, что речь идет о военнослужащих и лицах с допуском к секретным сведениям. Поправки оговаривают, что в этом случае паспорт подлежит изъятию выдавшим его госорганом или погранслужбой ФСБ (с составлением документа об изъятии). 23 мая поправки приняты Госдумой в третьем чтении.

Изначально в Белом доме предлагали признавать загранпаспорт недействительным по 12 основаниям, в том числе при его утрате, истечении срока действия, смерти владельца, прекращении гражданства. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2021 года. В апреле 2023 года список оснований расширили. В документе, в частности, появилось изъятие документов у «секретчиков» и военнослужащих, которым закрыт выезд из страны.

Отметим, в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» ограничения для военнослужащих упоминались начиная с первой редакции документа в 1996 году. Так, в ст. 15 документа говорилось о праве ограничить выезд из страны гражданина, если он «призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу». А в ст. 18 подчеркивалось, что в этом случае его загранпаспорт «подлежит передаче на хранение до истечения срока временного ограничения». В пояснительной записке к правительственному законопроекту говорится о «правовой неопределенности ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта», которую и устраняют поправки.

Напомним также, что в апреле 2023 года Госдумой был принят пакет поправок к семи федеральным законам, которым предусмотрено создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра направляемых гражданам повесток. В пакете оговаривается, что граждан смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, запрещая им до явки в военкомат выезд из страны. Уклонистам могут запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. Согласно документу, цифровая повестка «считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете» (независимо от того, заметил ли ее адресат). При этом в ст. 15.1 закона о порядке выезда из РФ подчеркивается, что граница перекрывается «подлежащим призыву на военную службу» гражданам с момента вручения им повестки в военкомат. Впрочем, в нынешних правительственных поправках прямых отсылок к ст. 15.1 нет.

Руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс.ру» Любовь Шебанова говорит, что ранее закон не предусматривал случаи изъятия загранпаспортов у военнослужащих. Теперь, если гражданину ограничен выезд из страны из-за допуска к гостайне, призыва на военную службу или направления на альтернативную службу, работы в ФСБ, то «загранпаспорт на этот период будут хранить органы власти». Партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков говорит, что поправки устанавливают конкретные сроки, в течение которых паспорт должен быть передан выдавшему его органу,— пять рабочих дней.

При этом оба юриста считают, что под поправки могут попасть как призывники, так и мобилизуемые граждане. «Закон указывает на лиц, призванных на военную службу. Быть призванным возможно на срочную службу и в рамках мобилизации. Закон не конкретизирует в данном случае — кто именно должен будет передавать паспорт, поэтому трактовка закона, думаю, ожидается расширительная»,— рассуждает господин Яблоков. «В отношении мобилизованных, вероятнее всего, изъятие будет оформляться при ознакомлении с приказом о призыве по мобилизации»,— считает Любовь Шебанова.

На вопрос, позволяют ли поправки изъять у гражданина, призываемого на военную службу, загранпаспорт при посещении российского консульства за границей, госпожа Шебанова ответила так: «Напрямую из изменений в законе это не следует и вряд ли потребуется с учетом имеющихся особенностей призыва». Господин Яблоков конкретизирует, что это возможно, лишь если гражданин выступает фигурантом уголовного дела, при наличии исполнительного производства и в случае признания его банкротом.

Любовь Шебанова подчеркнула, что в законодательстве нет ответственности за несдачу загранпаспорта. Впрочем, господин Яблоков предполагает, что нарушителя могут привлечь по ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению (штраф до 4 тыс. руб., административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов).

Александр Воронов, Анна Занина