Главные новости за 23 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Орел

В Белгородской области разгромлена украинская диверсионно-разведывательная группа. Уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, заявили в Минобороны РФ. Ранены 13 мирных жителей, один из них скончался.

В Черноземье недельная заболеваемость коронавирусом снизилась до менее тысячи случаев.

Белгородские власти отменили правовой режим контртеррористической операции. Он снят после завершения КТО против украинских диверсантов.

Структура АФК «Система» поставит зарядные станции для курских электробусов за 80,5 млн рублей. Торги выиграло входящее в Sitronics Group АО «Ситроникс».

Бывший начальник управления департамента здравоохранения Орловской области Альбина Королева оштрафована на 40 тысяч рублей за халатность при обеспечении инвалидов лекарствами. От уголовного наказания она освобождена ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Вячеслав Гладков предостерег белгородских охотников от применения личного оружия против украинских военных. По его мнению, это обязательно приведет к трагедии.

Около 400 жителей курских сел Гордеевка, Викторовка и Троицкое в Кореневском районе остались без электричества после украинского обстрела. В Суджанском районе после атаки на подстанцию также обесточены села Плехово, Гуево и Горналь.

Воронежский молочный комбинат «Молвеста» в 2022 году увеличил прибыль более чем в три раза — с 425,7 млн до 1,4 млрд рублей. Выручка предприятия выросла на 24% до 31 млрд рублей.

В Курской области вступил в силу запрет на использование беспилотников. Для борьбы с ними круглосуточно работают оперативные группы, которые используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы.

Орловский завод греческого концерна Frigoglass ушел в убыток впервые с 2012 года. Он составил 486 млн рублей, выручка — 10 млрд рублей.