Бывшая сотрудница орловского облздрава оштрафована на 40 тысяч рублей за не обеспечение инвалидов лекарствами

Советский райсуд Орла приговорил бывшего начальника управления регионального департамента здравоохранения Альбину Королеву к 40 тыс. руб. штрафа за халатность 9 ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) при обеспечении инвалидов лекарствами. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областной прокуратуре.

Как установил суд, Альбина Королева «ненадлежащим образом» организовала работу возглавляемого управления в части своевременного проведения электронных аукционов по закупке лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов питания. «Незаконное бездействие повлекло невозможность бесперебойного бесплатного предоставления гражданам, имеющим инвалидность, жизненно важной лекарственной терапии. В результате граждане были вынуждены приобретать их за счет собственных средств», — отметили в прокуратуре.

По данным регионального управления СКР, с апреля 2020 по май 2021 года бывшая чиновница не поручила подчиненным подготовку документов для госзакупок на более чем 640 тыс. руб. По оценке следствия, были нарушены права 29 жителей региона, в том числе 15 несовершеннолетних.

При этом Альбина Королева освобождена от уголовного наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор суда не вступил в законную силу. «После поступления приговора в прокуратуру будет проверена его законность и обоснованность», — указали в ведомстве.

Альбина Королева была задержана в апреле 2021 года. Обвинение ей было предъявлено в декабре. Уголовное дело передано в суд в январе 2022 года.

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Александр Прытков

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