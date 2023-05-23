Орловский завод греческого концерна Frigoglass ушел в убыток впервые с 2012 года

Орловский производитель холодильного оборудование ООО «Фригогласс Евразия» (входит в структуру греческого концерна Frigoglass) по итогам 2022 года остался на том же уровне по выручке — 10 млрд руб. против 10,3 млрд руб. годом ранее. Согласно отчетности, общество впервые с 2012 года ушло в убытки — чистая прибыль в 2021-м составила 789 млн руб., чистый убыток в 2022-м — 486 млн руб.

Дебиторская задолженность компании снизилась на 8% — до 6 млрд руб., кредиторская — на 21%, до 2,8 млрд руб. Себестоимость продаж при этом увеличилась с 6,9 до 8,1 млрд руб.

ООО создано в 1998 году для производства теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производства оборудования для фильтрования и очистки газов. Первая продукция сошла с конвейера в середине 2000 года. С того момента в эксплуатацию выпущено более 2 млн единиц холодильного оборудования. По данным Rusprofile, уставной капитал ООО — 154,14 млн руб., учредители на 99,99% — зарегистрированное в Нидерландах ООО «Фригоинвест Холдингс Б. В.», еще 0,01% у кипрского ООО «Фригогласс Сайпрус Лимитед». Гендиректор — Илья Бутин.

Мария Старикова