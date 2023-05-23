Структура АФК «Система» поставит зарядные станции для курских электробусов за 80,5 млн рублей

Единственным участником торгов на поставку ультрабыстрых зарядных станций для электробусов с выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания стало московское АО «Ситроникс». Это следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составила 80,5 млн руб. «Ситроникс» не стал ее снижать. Поставить зарядные станции максимальной выходной мощность не менее 300 кВт необходимо до 15 октября 2023 года. Всего планируется три станции — две «городского» исполнения и одна «паркового» исполнения.

По данным Rusprofile, АО «Ситроникс» зарегистрировано в Москве в декабре 2002 года для предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Сейчас компания находится в процесс реорганизации. Уставный капитал — 2,7 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 385,6 млн. Президентом является Николай Пожидаев.

АО входит в Sitronics Group, которая в свою очередь является структурой акционерной финансовой корпорации «Система». Другая структура АФК Sitronics Electro осенью 2022 года заявляла о планах построить сеть зарядных станций в Липецкой области. Эта компания в рамках правительственной субсидии создает зарядную инфраструктуру в Ленинградской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и вдоль трассы М-4.

С 2017 года АО «Ситроникс» получила 136 госконтрактов на 37,7 млрд руб. Большинство из них от департамента информационных технологий Москвы — 46 на 35,6 млрд. Крупнейшие договоры касаются предоставления видеоизображений с объектов видеонаблюдения в государственную информационную систему, передачи потокового видео, услуг связи. Их цена составляет от 1,6 до 4 млрд.

До 15 октября в Курск должны быть поставлены десять электробусов. Контракт выиграла нижегородская компания «Автотехкомплект» за 478,8 млн руб.

В мае-сентябре в Курске также должны появиться 243 новых автобуса. При этом на три аукциона по девяти маршрутам и поставке автобусов среднего класса за 6,7 млрд руб. никто не заявился из-за проблем с комплектующими для транспорта.

Кто уже стал оператором транспорта в Курске на ближайшие семь лет — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

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