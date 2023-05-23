В Курской области вступил в силу запрет на использование беспилотников

В Курской области начало действовать постановление о запрете на использование беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Для борьбы с ними на территории Курска и Курской области в круглосуточном режиме работают оперативные группы. В их составе дружинники, сотрудники УМВД России по Курской области и Росгвардии. Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы»,— сообщил глава региона.

Ограничения введены в связи с обстрелами Курской области. Ранее сообщалось, что запрет будет действовать до момента прекращения действия «среднего» уровня реагирования. До этого курянам лишь рекомендовали не использовать беспилотники в бытовых целях.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова