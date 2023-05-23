В Черноземье недельная заболеваемость коронавирусом снизилась до менее тысячи случаев

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 15 по 22 мая Черноземье было выявлено 957 случаев заболевания. Это на 8,9% меньше, чем неделей ранее, когда был зафиксирован 1 051 случай. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 302 912 человек. За неделю выздоровели 1 213 пациентов (всего — 1 277 680). От последствий скончались 11 человек (всего — 22 085).

В Белгородской области выявлено 185 случаев коронавируса (всего — 173 165). Выздоровели 223 пациента (всего — 170 125). Зафиксирован один летальный случай (всего — 2 361).

В Воронежской области выявлено 400 случаев коронавируса (всего — 505 331). Выздоровели 604 пациента (всего — 495 766). Зафиксированы шесть летальных случаев (всего — 8 661).

В Курской области выявлен 121 случай коронавируса (всего — 155 518). Выздоровели 108 пациентов (всего — 152 600). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 542).

В Липецкой области выявлено 75 случаев коронавируса (всего — 183 569). Выздоровели 115 пациентов (всего — 179 406). Зафиксировано три летальных случая (всего — 3 995).

В Орловской области выявлен 91 случай коронавируса (всего — 140 453). Выздоровели 77 пациентов (всего — 138 083). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 85 случаев коронавируса (всего — 144 876). Выздоровели 86 пациентов (всего — 141 700). Зафиксирован один летальный случай (всего — 2 540).

В России за неделю заболели 17 118 человек (всего — 22 917 873), выздоровело — 23 618 (22 346 830), умерло — 183 (398 919).

С середины мая оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются по вторникам.

О постепенном спаде заболеваемости коронавирусом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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