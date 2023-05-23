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Коммерсантъ FM
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«Непросто нынче депутатам»

Дмитрий Дризе — о последних инициативах Госдумы

Госдума приняла обращение к правительству с просьбой запретить большегрузам из Польши транзитный проезд через Россию. Одновременно с этим предлагается установить цены на топливо для автомобилей с соответствующими номерами на уровне Европейского союза. Подобные меры принимаются в ответ на антироссийские действия Варшавы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нижняя палата парламента таким образом пытается найти себя в новой информационной повестке.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После объявления английского языка «мертвым» Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации вышла на тропу войны с польскими большегрузами. Нижняя палата парламента обратилась к правительству с просьбой запретить им транзитный проезд по территории страны, а топливо продавать исключительно по ценам Евросоюза. Судя по всему, речь идет о том, чтобы перегружать товары на российские фуры и уже на них везти их адресатам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что соседняя страна таким образом потеряет примерно €8,5 млрд чистого дохода в год, пострадают 2 тыс. логистических компаний и, соответственно, без работы останутся чуть ли не 20 тыс. рядовых водителей. Вот и поделом им. Это будет расплата за русофобию и антироссийский курс, который Польша не стесняется проводить в последнее время. Да и раньше тоже никогда Варшава не была к нам особенно расположена.

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Нет смысла особо вникать в технические подробности подобной инициативы, в первую очередь, потому что дело это исключительно политическое. Собственно, вопросами ответных санкций ведает правительство, а депутаты просто решили то ли ему в этом помочь, то ли внести свой вклад в борьбу с западными недругами, дабы не оставаться в стороне.

Однако складывается ощущение, что Госдума всячески пытается найти себя в новых реалиях и категорически не находит.

И даже обнаруживаются злопыхатели, которые спекулируют, мол, парламент у нас выполняет исключительно технические функции, штампует в основном запретительные законы, спущенные сверху. И это, надо сказать, не добавляет популярности.

Правда, достаточно спорный вопрос: насколько поднимет рейтинг нижней палаты борьба с польскими фурами и иные схожие инициативы. Можно было бы, скажем, что-то для простого человека предложить, допустим, что-то разрешить, пусть даже и на бытовом уровне, и тогда, глядишь, помянут рядовые граждане депутатов добрым словом.

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Кстати, насчет чуждого языка, который Вячеслав Володин недавно «умертвил»: согласно данным последнего опроса государственного ВЦИОМа, абсолютное большинство россиян — аж 80% — считают именно английский главным языком мирового значения, даже русский и то на втором месте. Китайский — лишь на почетном третьем. К слову, нельзя сказать, что и враждебный парламентариям ЕГЭ очень уж допекает наших граждан, привыкли они к нему.

Страшно подумать, но так кажется, что и польские фуры, что нагло бороздят просторы страны, используя дешевый дизель, не очень-то волнуют российский народ. Много у него своих проблем. Тем более они же не просто так ездят, а прибыль приносят, товары редкие доставляют. Хотя, конечно, с недружественными странами нужно бороться, но, опять же, и здесь пальма первенства у исполнительной власти. Непросто нынче депутатам, но, видно, ничего не поделать.

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