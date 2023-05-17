Турчак представил единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что возглавляемая им рабочая группа по вопросам специальной военной операции на Украине разработала единый стандарт региональных мер поддержки для участников боевых действий и их семей. В опубликованный Андреем Турчаком в своем Telegram-канале список вошло 19 мер поддержки, которые должны предоставляться участникам военной операции на уровне субъекта.

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В него, по словам господина Турчака, в частности, предлагается включить:

предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога;

льготы семьям участников СВО на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также капремонта;

бесплатное соцобслуживание признанных нуждающимися супругов и родителей участников СВО, а также оказание психологической помощи родственникам военнослужащих и добровольцев;

освобождение от платы за детские сады для детей участников СВО, а также их зачисление в первоочередном порядке в группы продленки и круглосуточного пребывания в детсадах;

предоставление детям участников СВО и детям погибших льготных путевок в оздоровительные лагеря и санатории;

льготное посещение для участников СВО и членов их семей культурных и досуговых мероприятий;

бесплатная стоянка для транспортных средств.

Также Андрей Турчак рассказал, что возглавляемая им рабочая группа направила Владимиру Путину уже четвертый доклад. В него также вошли предложения по созданию «социального паспорта» участника военной операции на Украине.

Ранее возглавляемая Турчаком рабочая группа по вопросам военной операции на Украине внесла в Госдуму законопроект о выплатах обязательного госстрахования близким родственникам бойцов, погибших в ходе боевых действий до 14 июля 2022 года. Сейчас такие выплаты предусмотрены только для родственников военных, погибших после 14 июля 2022 года. Андрей Турчак также сообщил, что это предложение было отражено рабочей группой по вопросам военной операции в предыдущем, третьем, докладе президенту России Владимиру Путину, представленном 24 апреля. На данный момент депутатами Госдумы этот законопроект пока не рассмотрен.

Александр Кислов