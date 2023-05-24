Жители высотки в Краснодаре добились отмены решения мэрии о реконструкции фасада их дома

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск жителей высотки на Промышленной, 33 в кубанской столице и признал незаконными решения городской администрации, разрешившей пробить окна в фасадных стенах техэтажа их дома. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Дело с 2019 года рассматривалось в Первомайском суде Краснодара. Жители дома по Промышленной, 33 (входит в ЖК «Покровский») требовали отменить акты мэрии, разрешившей собственникам помещений техэтажа, пробивать окна в фасадных стенах. В конце 2022 года суд принял решение об отказе в иске. Однако люди обратились с жалобой на отказ в краевую инстанцию, которая их претензии к администрации города посчитала обоснованными.

Аналогичные решения суды в 2020 году суды приняли по соседнему дому этого же ЖК (Фабричная,10), а СКР возбудил в отношении чиновников администрации дело о превышении должностных полномочий.

Высотка на Промышленной, 33 известна в Краснодаре многолетними судами за технический этаж. Объект ввели в эксплуатацию в 2008 году, а 10 лет спустя жильцы увидели, что на техэтаже начались строительные работы: там срезали магистрали отопления и переносили их с периметра здания в коридор, начали пробивать в фасадах окна, а впоследствии переделали нежилые помещения в квартиры. Как выяснилось в судах, застройщик многоквартирного дома оформил технический этаж в свою собственность, впоследствии большая часть помещений оказались у бывшей супруги экс-главы строительной фирмы «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова. Женщина перепродала переустроенные под жилые нужды помещения уже как квартиры. В судах собственникам жилья в многоэтажке удалось добиться признания этажа техническим, оспорить бездействие мэрии, которая не отреагировала на срезание труб отопления на техэтаже. Также суды отменили решения городской администрации о переводе помещений в категорию жилых.

Жители Промышленной, 33 ссылаются на Жилищный кодекс, который относит фасадные стены многоквартирных домов к общему имуществу и напрямую запрещает вмешательство в них иначе, как с согласия собственников жилья. Также вмешательство в общее имущество возможно в порядке, предусмотренном для реконструкции, но для этого требуется разрешение на строительство. Истцы заявляют, что администрация проигнорировала эти нормы и под видом перепланировок согласовала в доме полноценную реконструкцию.

В ходе рассмотрения дела в Первомайском суде председатель управляющего домом ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский рассказывал «Ъ-Кубань», что в деле параллельно с проектной документацией стройнадзора появилась копии документов иного содержании от городских властей, которые в судебном заседании к материалам дела не приобщались, их оригиналы не представлялись, однако на их основании было подготовлено экспертное заключение.

По словам председателя ТСЖ, заключение эксперта, сделанное по копиям бeз подлинников документации, полностью противоречило ряду других судебных актов, однако было положено в основу отказа людям в иске. Теперь это заключение изучает Следственный комитет на предмет наличия нарушений при подготовке.

Ранее эксперт по жилищным вопросам пояснял, что каким бы ни было заключение экспертизы, оно не может иметь никакого значения, так как статус фасадных стен многоквартирных домов жестко закреплен в законе и не может быть изменен экспертизой. Он подчеркивал, что такие работы возможны только с согласия всех собственников помещений дома на такие работы, и если его нет, то исход дела обычно предрешен.

Председатель ТСЖ отметил, что сейчас на рассмотрении Первомайского суда находится еще один иск – об аннулировании прав посторонних лиц на помещения техэтажа. По его оценке, стоимость квартир, полученных в результате незаконных реконструкции и переустройства техэтажа может достигать 160 млн руб.

Преступление без наказания «Ъ-Кубань» писал о том, что бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игорь Головкин признался следствию, что в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10 и Березанской, 89, входящие в ТСЖ «Покровский» (застройщик — «Элеваторстройдеталь»), незаконно изменив статус техэтажа. В возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано в связи с истечением срока давности. Читать далее

Андрей Обнорский

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