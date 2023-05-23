ТАСС: сервис такси inDrive уйдет из России, его место займет приложение Drivee

Международный сервис такси inDrive, основанный в 2012 году в Якутске, прекратит работать в России. Команда российского сервиса запустила новое приложение с аналогичными функциями под названием Drivee. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью компании.

«Российское отделение вышло из контура международного ride-hailing сервиса inDrive еще в июне 2022 года и де-факто стало развиваться самостоятельно. В мае 2023 года команда российского сервиса решила полностью перезапустить бизнес под новым названием Drivee»,— приводит агентство слова собеседника.

Как уточнил собеседник ТАСС, предложение скачать Drivee и перенести в него свои данные уже получила часть российских пользователей inDrive. Сроки завершения работы inDrive в России не уточняются, но после полноценного запуска Drivee заказать поездку в приложении inDrive будет нельзя.

Приложение Drivee уже доступно для скачивания в магазинах приложений для iOS (AppStore) и Android (Google Play). Разработчиком приложения, согласно карточке, является компания Indels. Из данных СПАРК следует, что с марта 2023 года «Индэлс» принадлежит 100% уставного капитала юридического лица inDrive в России ООО «Софтформинг».

Несмотря на то что в новом сервисе будут работать старые функции из приложения inDrive, Drivee временно откажется от грузовых перевозок, сосредоточившись на развитии городских сервисов в России. Рабочие места сотрудников российского подразделения, по словам собеседника агентства, компания сохранила. Кроме того, была расширена команда в офисах Москве и в Якутске.

Официально inDrive не объявляла о прекращении работы в России. Однако в мае 2022 года основатель и гендиректор inDriver (так назывался сервис inDrive до ребрендинга в прошлом году) Арсен Томский сообщил, что после начала военной операции России на Украине компания решила перевести часть сотрудников в Казахстан, на Кипр и в другие страны. По его словам, на конец февраля доля РФ от общего объема поездок inDrive составила 7%.

В апреле 2023 года РБК со ссылкой на источники на IT-рынке сообщал, что inDrive передал основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской структуре «Индэлс». Под названием Indels компания планировала оказывать услуги городских и международных поездок в России и СНГ.

Подробнее о том, с чем связано решение компании релоцироваться,— в материале «Ъ FM» «inDrive переехал в Казахстан».

Милена Костерева