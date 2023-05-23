Над Белгородом и Белгородским районом сбиты беспилотники

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— подчеркнул глава региона.

Сегодня ночью в Грайвороне Белгородской области БПЛА атаковали два частных жилых дома, в результате чего в домах начался пожар. Также взрывные устройства были сброшены с беспилотников в селе Борисовке Борисовского района — на крышу административного здания и на кровлю жилого дома. Пострадавших, по словам господина Гладкова, нет.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова