Главные новости за 22 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция ищет вандала, надевшего маску клоуна на памятник Ленину в Успенском районе Кубани.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором BMW наехала на двух жителей Краснодара.

Полиция задержала подозреваемого в избиении Станислава Вылегжанина, которого искали пять дней в Краснодаре и позже нашли в реанимации в тяжелом состоянии.

В Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, причинившего 174 дольщикам 1,7 млрд руб. ущерба.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жительницы Сочи, угрожавшей взорвать ночной клуб.

В Краснодаре суд приступил к рассмотрению 11 исков Росприроднадзора к фирме Галицкого. Природоохранное ведомство хочет взыскать с ответчика в общей сложности 3 млн руб.

Мэрия Анапы проиграла суд застройщику в споре за 284 га виноградопригодных земель. Спорные участки находятся недалеко от микрорайона «Горгиппия».

Два человека погибли в лобовом столкновении легковых автомобилей на автодороге «Калининская — Новотитаровская» в Динском районе.

В Краснодаре начали проверку сообщений о нападении овчарки на двух несовершеннолетних девушек в Верхнем казачьем хуторе.

Администрацию Успенского района в судебном порядке обязали снести незаконно построенные домики, расположенные на территории базы отдыха. Именно там в 2021 году произошло нападение львицы на 13-летнего ребенка.

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