Застройщик отсудил у мэрии Анапы 284 га виноградопригодных земель

Арбитражный суд Краснодарского края вернул из перечня виноградопригодных территорий Анапы 34 земельных участка, принадлежащих строительной компании «Кубанская марка». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.cottage.ru Фото: krasnodar.cottage.ru

Застройщик просил суд признать недействительным постановление мэрии Анапы об отнесении земельных участков общества общей площадью 284 га к виноградопригодным территориям. Спорные участки находятся недалеко от микрорайона «Горгиппия».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубанская марка» было зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Руководит обществом Марат Степура. 100% УК принадлежит гражданам России. Выручка компании в 2022 году составила 1,8 млрд руб., прибыль — 9,6 млн руб.

Как указано в материалах дела, на спорной земле рядом с микрорайоном «Горгиппия» застройщик планирует возвести соцобъекты — шесть детских учреждений, четыре школы, поликлинику и парк.

Суд решил, что полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель и включения конкретных земельных участков в этот реестр относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

«Доказательств, подтверждающих наделение администрации Анапы полномочиями по признанию земель виноградопригодными и включению территорий в реестр виноградопригодных, администрацией не представлено»,— говорится в решении суда.

Органы местного самоуправления в данной сфере не могут действовать в рамках своей общей компетенции, а должны быть прямо наделены законом полномочиями в области виноградарства и виноделия, отметил судья.

Администрация города-курорта, не согласившись с решением Арбитражного суда Краснодарского края, обжаловала его в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде.

В начале мая текущего года арбитражный суд Краснодарского края принял аналогичное решение об исключении 250 гектаров земли в Анапе из реестра виноградопригодной.

Напомним, в 2021 году в новом генплане Анапы закрепили 30 тыс. га виноградопригодных земель. Новый статус защищает виноградники от жилищной застройки и перевода земель под использование в каких-либо иных, кроме виноградарства, целях.

Тат Гаспарян

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