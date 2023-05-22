Полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины, которого нашли в реанимации Краснодара

Полиция задержала подозреваемого в избиении Станислава Вылегжанина, которого искали пять дней в Краснодаре и позже нашли в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Подозреваемого уже задержали. Им оказался ранее не судимый житель Сочи. Мужчину допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы»,— сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Там добавили, что пропавший мужчина и подозреваемый пили алкоголь. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Станислав Вылегжанин перестал выходить на связь 15 мая, когда ехал в Краснодар из хутора Копанский. Как сообщил изданию его брат Евгений Вылегжанин, он разговаривал с пострадавшим в тот день около полудня. Позже звонки сбрасывались, а телефон несколько раз выключался.

На следующий день Станислав Вылегжанин не вышел на работу в автосервис, хотя, по словам его брата, он никогда не прогуливал. Родственники обратились в полицию и к поисковикам с заявлением о пропаже мужчины. Через пять дней стало известно, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его нашли 16 мая на улице Ставропольской в Краснодаре с многочисленными травмами. Мужчине провели уже две операции, однако он по прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Он сильно избит. Он без сознания, поговорить с ним не могут ни врачи, ни полиция. Мне из больницы позвонили, сказали, что к ним поступил мой брат. Они видели ориентировку на него. А документов с собой у него никаких не было»,— сказал Евгений Вылегжанин.

Татьяна Ручкина

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