В Краснодаре суд приступил к рассмотрению 11 исков Росприроднадзора к фирме Галицкого

Арбитражный суд Краснодарского края назначил даты рассмотрения 11 исков Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) к ООО «Инвестстрой» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, предварительные судебные разбирательства назначены на 24 мая, 6 и 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Природоохранное ведомство намерено взыскать с ответчика в общей сложности 3 млн руб.

Компания «Инвестстрой» принадлежит, по данным системы «СПАРК-Интекфакс», миллиардеру Сергею Галицкому. Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году с основным видом деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Выручка компании по итогам 2022 года составила 40,6 млрд руб., чистый убыток — 7,7 млрд руб.

По данным Telegram-канала Kub Mash, «Инвестстрой» обвиняют в загрязнении почвы на месте строительства «Парка Облаков» у стадиона «Краснодар». В Росприроднадзоре не смогли «Ъ-Кубань» оперативно прокомментировать судебное разбирательство, потребовав выслать официальный запрос.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram