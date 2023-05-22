В Сочи будут судить застройщика за обман 174 дольщиков на 1,7 млрд рублей

В Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, причинившего 174 дольщикам 1,7 млрд руб. ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

41-летний гражданин, являясь фактически руководителем организации-застройщика, знал о допускаемых при строительстве многоквартирных домов нарушениях, за счет которых невозможно было ввести дома в эксплуатацию. Он путем обмана получил от дольщиков более 1,7 млрд руб., но не выполнил обязательства по сдаче квартир. Их ввел в эксплуатацию другой застройщик.

В отношении руководителя организации было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере). Теперь по нему утверждено и направлено в суд обвинительное заключение. Застройщику грозит до пяти лет лишения свободы с возможным назначением дополнительных наказаний.

Татьяна Ручкина

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