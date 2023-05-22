Полиция ищет вандала, надевшего маску клоуна на памятник Ленину в Успенском районе Кубани

В ночь на 21 мая в селе Успенском Успенского района Краснодарского края неизвестный надел на голову памятнику Владимира Ленина маску клоуна. Сотрудники полиции ищут злоумышленника, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

На памятник Владимиру Ленину, который установлен улице Ленина, 108, возле здания Дома культуры, неизвестные надели красный парик, лицо накрасили белой краской и нарисовали улыбку. Также на монумент повесили табличку с надписью «Убийца русского народа». Фотографию с места инцидента пользователи распространили в социальных сетях.

«По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия направленные на установление злоумышленника», — сообщили в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что в настоящий момент маску и табличку убрали, скульптура приведена в порядок.

Монумент Владимиру Ленину в селе Успенском создан в 1967 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram