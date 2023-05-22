Прокуратура организовала проверку после наезда BMW на двух жителей Краснодара

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара организовала проверку по факту ДТП, в котором BMW наехала на двух жителей Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла вечером 22 мая. Предварительно установлено, что водитель иномарки двигался по Ейскому шоссе. Он наехал на двух человек, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Как сообщают в соцсетях, спасти пострадавших не удалось.

Ход и результаты проверки по факту ДТП прокуратура поставила на контроль.

Татьяна Ручкина

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