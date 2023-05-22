В Успенском районе снесут строения базы отдыха, на которой львица напала на ребенка

Администрацию Успенского района в судебном порядке обязали снести незаконно построенные дома для отдыха и домик рыбака, расположенные на территории базы отдыха, на которой в 2021 году произошло нападение львицы на 13-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Успенский районный суд установил, что капитальный домик рыбака был построен с нарушением условий аренды — на участке, предназначенном для размещения конноспортивной школы. После инцидента с нападением хищника на ребенка началась проверка, которая выявила незаконное строительство, но собственник зданий не принял мер по демонтажу зданий.

«В свою очередь, администрация Успенского района длительное время не предпринимала никаких мер по понуждению к демонтажу самовольно возведенных строений»,— говорится в сообщении.

Районную администрацию оштрафовали за бездействие на 30 тыс. руб. Чиновников предупредили о возможной уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда).

Два года назад на территории базы отдыха в Успенском районе львица поцарапала 13-летнюю девочку, которая пыталась сфотографировать животное в клетке. Ребенка доставили в больницу с поверхностными рваными ранами.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram