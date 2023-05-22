В Краснодаре начали проверку сведений о нападении овчарки на двух подростков

В Краснодаре инициировали проверку сведений о нападении овчарки на двух несовершеннолетних девушек в Верхнем казачьем хуторе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, нападение произошло, когда хозяйка собаки выгуливала питомца на территории поселения. Собака стала лаять на проходящих мимо девушек и вырвалась из рук женщины, после чего животное кинулось на подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

По данным портала «Кубань 24», девочки гуляли по одной из улиц поселения, когда заметили женщину с овчаркой и дворовой собакой. Первой на подростков напала дворняга, после чего на детей кинулась овчарка и повалила на землю. Подростки получили травмы рук, груди и шеи. По заявлению пострадавших, неподалеку от места происшествия были несколько человек, которые никак не отреагировали на призывы о помощи. Хозяйка собак после нападения ушла, не вызвав девушкам скорую. Пострадавших обнаружила мать одной из девочек, после чего вызвала медиков и обратилась к участковому.

В полиции Краснодара сообщили, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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