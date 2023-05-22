В Сочи будут судить лжетеррористку, грозившую взорвать ночной клуб

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жительницы Сочи, сообщившей об акте терроризма в ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

19-летняя девушка отдыхала в ночном клубе в Адлерском районе. Она поссорилась с одной из посетительниц, а после этого позвонила в полицию и сообщила о несуществующей угрозе развлекательному заведению. Полиция выехала на место, но не нашла опасных для жизни и здоровья предметов.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. На период предварительного следствия она находилась под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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