В Динском районе при лобовом столкновении легковых авто погибли два человека

Два человека погибли в лобовом столкновении легковых автомобилей на автодороге «Калининская — Новотитаровская» в Динском районе. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Авария произошла вечером 19 мая. По данным ведомства, 23-летний водитель легкового автомобиля Volvo въехал в попутный «КамАЗ» с полуприцепом, из-за чего иномарку отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «ГАЗ 2217» под управлением 59-летнего водителя.

В ДТП погибли оба водителя легковых автомобилей. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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