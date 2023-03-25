Ремонт перекрестка проспекта Ветеранов и Дачного в Петербурге оценили почти в 1,2 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), объявила конкурс на выполнение капитального ремонта на перекрестке Ветеранов и Дачного проспекта. Стоимость работ оценили почти в 1,2 млрд руб., пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подрядчика назовут в середине апреля. Его главной задачей станет организация проезда через круглый газон, тем самым создав классический светофорный перекресток. Кроме того, предстоит перестроить контактную сеть троллейбусов в этом месте. Проектную документацию и инженерные изыскания выполнил «Севзапижтехнология», она получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2021 году. Завершить работы необходимо до 3 ноября 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный подписал госконтракт на 2,9 млрд рублей на ремонт дорог в южных районах Петербурга.

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