В Петербурге до середины осени отремонтируют 250 км городских дорог

До конца октября 2023 года в Санкт-Петербурге планируется отремонтировать около 250 км дорог по более чем 100 адресам, на эти цели будет направлено 12,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Смольного.

«При планировании таких работ в первую очередь берем во внимание состояние магистралей, близость социальных объектов, а также обращения жителей»,— отметил губернатор города Александр Беглов.

Из заложенных на эти цели средств 1,2 млрд составляет федеральное софинансирование в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Содействие развитию автомобильных дорог». В программу ремонта попадут в том числе Свердловская набережная, Пулковское шоссе, Суздальское шоссе, проспект Ветеранов, Песочное шоссе и Дальневосточный проспект.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до конца 2023 года в Петербурге сделают качественными 85% дорог.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте