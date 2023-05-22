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Коммерсантъ FM
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В Донбассе посадят Фрица

Украинскому военнослужащему, застрелившему российского пленного, запросили пожизненный срок

Как стало известно «Ъ», в ДНР будет вынесен первый приговор украинскому военнослужащему, расстрелявшему без следствия и суда российского военнопленного. Для Алексея Кыркалова, пользовавшегося позывным «Фриц» во время службы в подразделении «Азов» (запрещено в России как террористическая организация), гособвинение запросило максимально возможное наказание.

Мариуполь был занят российскими войсками в мае 2022 года после ожесточенных боев

Мариуполь был занят российскими войсками в мае 2022 года после ожесточенных боев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мариуполь был занят российскими войсками в мае 2022 года после ожесточенных боев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ГВСУ СКР и Главной военной прокуратуры, уроженец Вышгорода Алексей Кыркалов с 2015 года проходил службу по контракту в отряде специального назначения, входящем в состав войсковой части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический батальон «Азов»). В отряде он числился инструктором по вождению в звании младшего сержанта, но при этом активно участвовал в боевых действиях в Донбассе.

15 апреля 2022 года сержант Кыркалов, говорится в материалах уголовного дела, прибыл с группой отступающих украинских военнослужащих на контрольный пункт «Ацтек» в Мариуполе и узнал, что в подвале находится захваченный за три дня до этого российский танкист.

По версии следствия, будучи недовольным неудачами украинских формирований, сержант Кыркалов решил отомстить за них пленному.

Выведя последнего в наручниках, с повязкой на глазах, обмотанной поверх скотчем, сержант поставил танкиста на колени, а затем три раза выстрелил ему в затылок из пистолета Макарова. Свидетелями расправы оказались другие бойцы батальона, которых самих в мае того же года вместе с Фрицем взяли в плен уже российские военные.

В ходе следствия личность погибшего установили — им оказался выходец из Армении, служивший в танковой роте в звании прапорщика. Под давлением доказательств сержант Кыркалов полностью признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных п «б» и «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 (умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии, а также применение запрещенных средств и методов войны) УК. Обстоятельства совершенного им преступления были зафиксированы в ходе выезда на место события, где военный показал, как именно расправился с пленным.

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Однако потом сержант Кыркалов заявил, что оговорил себя под давлением, став одним из немногих украинских военнослужащих, отказавшихся от данных ранее показаний. В Верховном суде ДНР обвинитель из военной прокуратуры объединенной группировки потребовал для подсудимого пожизненный срок. Приговор ему предполагается огласить во вторник.

Николай Сергеев

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