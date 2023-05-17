В жилые дома стреляли, как в танки

Верховный суд ЛНР вынес приговор старшему солдату Павлу Смилко. Как минимум трижды, участвуя в обстрелах города Попасная, он попал не в военные, а гражданские объекты, которые были сильно разрушены. Признав свою вину, украинец сел на 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наводчик Павел Смилко

Фото: СКР Наводчик Павел Смилко

Фото: СКР

Приговором суда, в котором обвинение поддерживали представители ГВП, Павел Смилко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), п. п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).

Павел Смилко из Львовской области служил по контракту наводчиком противотанкового орудия 100 мм МТ-12 «Рапира». В период с 15 до 19 марта, установили следователи СКР и суд, он участвовал в обстрелах жилых кварталов в городе Попасная ЛНР. Осколочно-фугасными снарядами 3ОФ35, выпущенными из «Рапиры», были повреждены жилые дома №146 и №153 по улице Мира, д. 2а по улице Гагарина, д. 20 по улице Киевская города Попасная. Не обошлось и без жертв. Пожилая женщина рассказала, что 15 марта ее сын вышел из дома, чтобы выбросить мусор, и в этот момент начался обстрел. Женщина спустилась в подвал, где провела три дня, а когда вышла наружу, нашла во дворе тело сына, изрешеченного осколками. Он был ее единственным родственником.

Подсудимый полностью признал свою вину, рассказав, что вместе с товарищами выпустил по городу 25 снарядов. По словам солдата, он допускал, что в ходе обстрела пострадают жилые дома и гражданское население.

Но командование, понимая, что город займут российская армия и народная милиция ЛНР, решило действовать по принципу «а не доставайтесь вы никому», поэтому и приказало разбить все, что можно, говорилось в показаниях наводчика.

Гособвинитель из военной прокуратуры объединенной группировки войск и сил на Донбассе запросил для Смилко 20 лет строгого режима. Столько он и получил по приговору суда. Остальные военные, участвовавшие в обстрелах, устанавливаются следствием.

Николай Сергеев