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Коммерсантъ FM
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Владелец «Финикса» расплатится за расизм

НБА оштрафовала Роберта Сарвера за неподобающее поведение на $10 млн

Один из самых громких скандалов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последнее время — вокруг владельца входящего в число сильнейших клубов лиги «Финикс Санс» Роберта Сарвера — закончился его дисквалификацией. По результатам расследования, инициированного в 2021 году, НБА отстранила Сарвера от участия в работе команды на один год и обязала его выплатить максимально возможный по регламенту штраф размером $10 млн. Санкции связаны с неподобающим поведением предпринимателя: он нередко допускал в адрес своих сотрудников расистские и сексистские высказывания, запугивал их и даже применял грубую физическую силу.

Роберт Сарвер

Роберт Сарвер

Фото: Ross D. Franklin / AP

Роберт Сарвер

Фото: Ross D. Franklin / AP

НБА на своем официальном сайте сообщила о том, что по результатам расследования дисквалифицировала на один год Роберта Сарвера, владельца двух баскетбольных клубов — мужского «Финикс Санс», первенствовавшего в минувшем сезоне в регулярном чемпионате, но допустившего осечку в четвертьфинале play-off, и женского «Финикс Меркьюри». Его также обяжут заплатить штраф размером $10 млн и пройти курс по надлежащему отношению к персоналу за его поведение, «явно не соответствующее общепринятым стандартам».

Сарверу инкриминируется обширный перечень проступков: расистские высказывания в адрес чернокожих игроков и тренеров, сексистские шутки в сторону сотрудниц-женщин, неуместное сексуальное поведение, запугивание персонала и даже применение физической жестокости. Свою вину владелец «Финикса» признал.

Таким образом завершился один из самых громких скандалов в НБА за последние годы, который развивался с прошлой осени. В ноябре 2021 года ESPN опубликовал резонансную статью, и ее главным героем стал как раз Роберт Сарвер, с 2004 года владеющий двумя баскетбольными командами. Ссылаясь на многочисленные анонимные источники, ее авторы привели десятки эпизодов, которые приходились на разные годы, но все иллюстрировали «недостойное поведение» Сарвера.

В статье подробно рассказывалось о том, как собственник «Финикса» многократно называл темнокожих экс-тренеров клуба Эрла Уотсона и Линдси Хантера, а также игроков словом nigger (оно считается оскорбительным) и постоянно делал акцент на их расовой принадлежности. Роберта Сарвера уличили и в неуместных выходках с сексуальным подтекстом. Однажды, по данным ESPN, собственник «Санс» раздал сотрудникам фотографии своей супруги в бикини с символикой клуба, а на общих собраниях делился подробностями половой жизни: например, подчеркивал, что пользуется презервативами только большого размера. Отмечалось, что Сарвер любил расспрашивать у своих коллег про их сексуальный опыт, а заодно про опыт их жен или подруг.

Роберт Сарвер, со слов бывших работников клуба, делал в адрес женщин замечания сексуального характера, а также «обесценивал» их труд. Именно поведение владельца «Финикса», говорится в статье, привело к укреплению внутри компании «токсичной корпоративной культуры». В качестве подтверждения ESPN привел следующий кейс: одна из сотрудниц обратилась в отдел кадров после того, как подверглась домогательствам со стороны коллеги-мужчины за пределами офиса. Ей между тем посоветовали пересесть за другой стол или отодвинуть свой в другой конец кабинета.

Предыдущий инцидент подобного рода, в центре которого оказался владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Дональд Стерлинг, завершился для его фигуранта еще печальнее. В 2014 году женщина по имени Ви Стивиано, находившаяся со Стерлингом в близких отношениях, предала огласке аудиозапись ее разговора с предпринимателем. В нем он выразил недовольство тем, что Стивиано слишком близко общается с афроамериканцами, и попросил не приглашать их на матчи клуба.

Этот скандал вызвал широкий общественный резонанс: с осуждением Дональда Стерлинга выступил в том числе экс-президент США Барак Обама. НБА пожизненно дисквалифицировала Стерлинга, а также фактически вынудила его продать клуб бывшему гендиректору Microsoft Стиву Баллмеру.

Екатерина Ремизова

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