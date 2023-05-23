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Коммерсантъ FM
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Идеальное vs актуальное

Юрий Барсуков о госпрограмме по энергоэффективности

Споры министерств по поводу госпрограммы по энергоэффективности, о которых “Ъ” написал 22 мая, весьма симптоматичны. Вопроса, собственно, два, и наиболее актуальный из них — бюрократический: госпрограмму правительство должно одобрить в июне, который уже вот-вот наступит, и если сроки будут сорваны, то ответственность за невыполненное поручение президента РФ ляжет на Минэкономики. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время министерство согласует постановление правительства, в котором будут утверждены цели программы до 2035 года, после чего она будет еще годами дорабатываться и, если повезет, сгинет в ходе этого процесса.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Потому что в какой-то момент нужно будет задаться ключевым вопросом: а нужна ли эта энергоэффективность. Конечно, быть эффективным — это здорово. Но хотелось бы понять, сколько это будет стоить, кто за это заплатит и насколько такие инвестиции в принципе имеют экономический смысл в нынешних условиях.

Напомню, поручение президента о разработке госпрограммы было дано по итогам совещания 6 октября 2021 года, на котором обсуждалась климатическая политика РФ. В тот момент главной заботой крупного российского бизнеса был углеродный налог ЕС — Европа была ключевым экспортным рынком, и нужно было адаптироваться под новые европейские требования по выбросам углерода для импортируемых в ЕС товаров. В том контексте забота об энергоэффективности была понятна, и в РФ существовали группы крупных частных инвесторов, в том числе металлургические, химические, нефтяные компании, которым было выгодно сократить свой углеродный след и в целом использование энергии, и которые хотели от правительства льгот и специальных условий под такие инвестиции.

С тех пор, очевидно, внешние условия изменились кардинальным образом. Большинство российских компаний, которых прежде заботил европейский рынок, уже вообще ничего туда не экспортируют, и уж точно никто не рассматривает ЕС как ключевой рынок на обозримое будущее. Наверное, пора и правительству признать, что идея с энергоэффективностью утратила смысл, и потратить государственные деньги и человеческие ресурсы на решение более актуальных задач. А если все-таки очень хочется побольше энергоэффективности, есть верный путь — повысить тарифы на энергию так, чтобы быть эффективным стало выгодно. Начать можно, например, с ускоренной ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике и введения рыночного ценообразования на газ. Потому что, если компании и граждане будут знать, что вместо гарантированных сейчас $70 за 1 тыс. кубометров газа им придется платить $150 или $200, тут-то они немедленно озаботятся теплоизоляцией зданий, эффективными электроприборами и покупкой электроэнергии по ночному тарифу — и все это без копейки государственных инвестиций.

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