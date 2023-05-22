Энергоэффективность теряет сторонников

Минэнерго, Минтранс и Минпромторг не хотят участвовать в разработке госпрограммы повышения энергоэффективности под эгидой Минэкономики. По мнению этих министерств, предложенные меры дублируют уже существующие стратегические документы. Минэнерго вовсе предлагает пересмотреть цели госпрограммы с учетом санкций и «смены приоритетов в сторону энергобезопасности». Аналитики оценивают стоимость госпрограммы в 20 трлн руб. до 2035 года, но опасаются, что из-за потери интереса отраслевых министерств она превратится в формальный документ без финансового обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с протоколом заседания рабочей группы Госсовета по теме энергоэффективности от 18 апреля. Согласно документу, Минэнерго, Минтранс и Минпромторг выступают против разработки отраслевых федеральных проектов (ФП) в составе госпрограммы повышения энергоэффективности РФ до 2035 года. Разработчик госпрограммы — Минэкономики. Министерства считают, что ФП — избыточны, поскольку дублируют действующие стратегические документы. Только Минстрой направил в Минэкономики свои предложения, следует из протокола.

Минэкономики разрабатывает программу повышения энергоэффективности с 2021 года по поручению президента. Срок утверждения — 30 июня 2023 года. Программа включает общеотраслевой план действий, а также отраслевые ФП, в которых содержатся целевые показатели, меры их достижения и источники финансирования. Цель госпрограммы — снижение энергоемкости ВВП на 35% к 2035 году по отношению к 2019 году.

Электроэнергетика и теплоэнергетика — самые энергоемкие отрасли. Однако, по мнению Минэнерго, «количественная оценка снижения энергоемкости ВВП и изменение распределения вклада отраслей экономики в данное снижение требуют пересмотра». Параметры программы нужно изменить с учетом «макроэкономической конъюнктуры, ограничений и санкционного давления, уровня энергоэффективности существующего энергооборудования, смены приоритетов от энергоэффективности к гарантированному обеспечению энергобезопасности».

На совещании замминистра энергетики Павел Сниккарс также отметил, что 87% генерации РФ приходится на низкоуглеродные источники (39% — АЭС, ГЭС и ВИЭ, а 48% — газовые ТЭС). По его словам, в РФ обновляются электросети, снижаются потери в них, а также проходит модернизация ТЭС и их строительство на российских газовых турбинах, в результате чего «существенно обновляется оборудование, увеличивается их мощность, энергоэффективность и экологичность».

В Минэнерго сказали “Ъ”, что энергоэффективность остается одним из ключевых направлений, а мероприятия по ее повышению уже содержатся в госпрограмме «Развитие энергетики» и других проектах Минэнерго. «Создание отдельного ФП приведет к дублированию тех же мероприятий. Кроме того, предложенные Минэкономики показатели требуют актуализации»,— считают там. В Минтрансе и Минпромторге комментариев не дали.

В Минэкономики подтвердили “Ъ”, что на заседании рабочей группы Госсовета часть министерств высказалась против разработки отдельных ФП, «при этом против самой госпрограммы возражений нет». «Минэкономразвития считает, что отраслевые меры по повышению энергоэффективности в наиболее энергоемких отраслях нужно расширять»,— добавили там, отметив, что сейчас с ведомствами обсуждается подготовленный Минэкономики проект постановления правительства об утверждении госпрограммы (в части стратегических приоритетов и целей).

Целевой параметр в 35% энергоемкости рассчитан исходя из прогноза роста ВВП к 2035 году и необходимости достижения показателей стратегии низкоуглеродного развития, говорит замглавы ЦСР Екатерина Кваша. Сейчас прогноз ВВП пересматривается, что может повлиять на параметры госпрограммы. 2019 год брался за базу неслучайно: 2020–2021 годы нерепрезентативны из-за негативных эффектов пандемии, а данных за 2022 год пока нет. Обсуждение с Минэнерго, Минтрансом и Минпромторгом продолжается, отметила она.

Госпрограмма повышения энергоэффективности могла бы стать драйвером экономики и промышленности, но потеря интереса со стороны отдельных министерств повышает риски того, что программа останется без финансового обеспечения и превратится в очередной формальный документ, считает член экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике Александр Чекрыгин. Общий объем инвестиций для реализации госпрограммы, по его оценкам, может составить около 20 трлн руб. до 2035 года при сроках окупаемости проектов в районе пяти лет, условием выполнения которых может стать финансирование с фиксированной ставкой в 5–8% годовых.

Полина Смертина