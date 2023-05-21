Памятник Льву Толстому в Одессе планируют перенести из центра в музей

Памятник писателю Льву Толстому, расположенный на одноименной улице в центре Одессы, планируют перенести в музей под открытым небом, сообщает местное издание «Думская».

О планах перенести памятник сообщил директор муниципального департамента культуры, международного сотрудничества Иван Липтуга в ответ на запрос организации «Декоммунизация Украины», передает издание.

По словам господина Липтуги, историко-топонимическая комиссия при мэрии Одессы приняла решение перенести памятник еще 16 марта. Решение вступит в силу, если за него проголосуют депутаты горсовета, уточняет «Думская».

В конце марта власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова, которая была установлена на одной из центральных улиц города, в рамках кампании по «дерусификации». Ранее в Одессе по решению городского совета были демонтированы памятники российской императрице Екатерине II и Александру Суворову.

Эрдни Кагалтынов