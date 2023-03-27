Власти Одессы демонтировали памятную доску в честь полководца Суворова

Власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова, которая была установлена на одной из центральных улиц города. Решение об этом принято в рамках кампании по «дерусификации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Суворов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Александр Суворов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как сообщает местное интернет-издание «Думская», основанием для демонтажа мемориальной доски послужили поручение заместителя мэра города Павла Вугельмана и решение одесской топонимической комиссии.

Памятная доска была размещена на одном из жилых домов на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. В период с 1969 по 1995 год эта улица называлась в честь Суворова.

Ранее в Одессе по решению городского совета были демонтированы памятники российской императрице Екатерине II и Александру Суворову.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов