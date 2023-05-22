Новый балканал сбыта

Алкогольные компании ищут варианты развития на иностранных рынках в условиях западных санкций на поставки крепких напитков из РФ. Так, Алкогольная сибирская группа (АСГ) создала для продаж за рубежом структуру в Сербии, что может облегчить организацию расчетов и логистики. Спрос на российскую водку в ряде стран сохраняется, но остаются и риски ассоциации брендов с РФ, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Крупный производитель алкоголя — АСГ (бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») — создал в Сербии компанию ASG Global Balkans для развития продаж на иностранных рынках. Это следует из сербского реестра и опубликованных АСГ вакансий. Компания ищет для работы в Сербии экспорт-менеджера с фокусом на рынках Израиля, Турции, Латинской Америки. Согласно Роспатенту, к ASG Global Balkans также перешли права на часть брендов АСГ, включая водочные Gastronom и Remeslo, бренд джина Broom и виски Bargest.

В АСГ пояснили “Ъ”, что намерены продолжать развитие экспорта напитков, структура на Балканах позволяет это сделать. В компании добавили, что зарегистрированные на ASG Global Balkans бренды — марки с большим потенциалом, которые планируется развивать на международных рынках, так как с российской продукцией есть сложности даже в дружественных странах.

Экспорт крепкого алкоголя из России резко осложнился после начала военных действий на Украине, когда основные импортеры российской водки — США и ЕС — запретили ввоз из РФ. В отчетности структуры ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) АО «Руст Россия» говорится, что европейские дистрибуторы не вправе закупать российский алкоголь и для поставок вне ЕС, запрещено также оказание финансовых и транспортных услуг. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что у АСГ продажами на иностранных рынках ранее занималась кипрская компания, работа которой после санкций ЕС затруднилась. Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на таможенные данные, в первом квартале 2023 года экспорт водки из России в пересчете на чистый спирт сократился на 77%, до 75,2 тыс. дал год к году.

Партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова говорит, что создание компаний в странах СНГ, Дубае, Сербии позволяет прежде всего настроить систему оплаты и доставки товара, сербские банки, например, позволяют производить расчеты в рублях.

Beluga Group в связи с осложнением экспорта в 2022 году продала права на выпуск водки Beluga вне России Noblewood Group со штаб-квартирой в Черногории. Более Beluga Group не развивает экспорт, говорит ее представитель. Президент Ladoga («Царская», Barrister и др.) Вениамин Грабар сообщил, что у компании есть стратегический партнер в Европе, который разливает и продает продукцию под ее брендами. Сегодня Ladoga рассматривает возможность выхода на рынки Азии, Африки и Южной Америки и уже работает в Иордании, Израиле, Монголии, Белоруссии, а также намерена увеличить отгрузки в Китай, перечисляет господин Грабар. В ГК «Руст» говорят, что обладают необходимой инфраструктурой для продолжения экспорта вне зависимости от ограничений.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что российским производителям алкоголя экспорт в последние годы стал приносить неплохую выручку и логично, что те пытаются сохранить хотя бы часть этого бизнеса. По его словам, спрос на русскую водку на традиционных для напитка рынках, таких как Израиль, остается, экспорт джина из РФ также может быть перспективным. Но, считает эксперт, основным для производителей в ближайшее время будет внутренний рынок. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавляет, что ассоциация алкогольного бренда с Россией остается одним из рисков для компаний при поставках в другие страны.

Анатолий Костырев