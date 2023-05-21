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Коммерсантъ FM
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Медведев прибыл во Вьетнам на переговоры с руководством страны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Вьетнама Ханой с рабочим визитом, в ходе которого он встретится с властями страны. Стороны планируют, в частности, обсудить ситуацию на Украине, вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества РФ и Вьетнама, сообщили ТАСС в секретариате господина Медведева.

Агентство уточнило, что в ходе визита зампред Совбеза проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Кроме того, зампред Совбеза планирует встретиться с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем. Российский политик также возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

В секретариате заявили, что российская сторона рассчитывает на углубление межпартийных связей между РФ и Вьетнамом, а также в многостороннем формате — между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Международной конференцией азиатских политических партий. РФ также надеется, что Вьетнам присоединится к оргкомитету Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

Господин Медведев планирует в ходе визита обсудить с вьетнамским руководством вопрос использования национальных валют во взаимной торговле, а также снятия наличных с карт российской платежной системы «Мир». В предстоящих переговорах планируется уделить внимание деятельности ПАО «Газпром», АО «Зарубежнефть», ПАО НОВАТЭК во Вьетнаме, сообщили в секретариате.

Отмечается, что на повестке дня российско-вьетнамских переговоров также стоят обсуждение шагов по строительству Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме и вопрос обучения вьетнамских студентов в российских вузах. Как заявили в секретариате, Россия готова обсуждать с вьетнамской стороной вопрос строительства в Ханое и Хошимине центров образования на русском языке и обучения русскому языку.

В апреле во Вьетнам приезжал с рабочим визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Стороны пообещали вывести отношения двух стран на новый уровень. 11 апреля помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что США вели переговоры с Вьетнамом и другими партнерами о «диверсификации оборонных закупок» от России.

Эрдни Кагалтынов

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