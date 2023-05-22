Инспекция прокатила депутата

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выступило против запрета движения электросамокатов в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, назвав его нецелесообразными. В апреле городские депутаты-единороссы предложили ограничить катания по тротуарам в историческом центре Северной столицы из-за риска для пешеходов получить травмы. В Смольном также запретили разъезжать на электросамокатах по Невскому проспекту и Дворцовой площади и ряду других туристических мест города. При этом в самих кикшеринговых компаниях признают, что количество средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге пока превышает возможности инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По результатам недавнего опроса портала SuperJob, наиболее нетерпимы к электросамокатам жители Уфы и Санкт-Петербурга

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По результатам недавнего опроса портала SuperJob, наиболее нетерпимы к электросамокатам жители Уфы и Санкт-Петербурга

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из ответа на запрос петербургской Дирекции по организации дорожного движения, который опубликовал 19 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев («Единая Россия»), в ГИБДД не одобрили предложение ввести запрет на электросамокаты в центре Петербурга. Свой отказ в ведомстве мотивировали отсутствием погибших и раненных в ДТП с новыми средствами передвижения в 2022 году в исторических районах. Также в ведомстве сослались на отсутствие эффективных методов контроля за соблюдением требований дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». «Это приведет к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения»,— говорится в сообщении.

Господин Цивилев отметил, что в данном письме «интересно буквально все». Он напомнил, что дорожные знаки устанавливаются Правилами дорожного движения (ПДД), а в обязанности Госавтоинспекции входит надзор за их соблюдением. «Мы не должны бы вводить знаки, за соблюдением требований которых у нас нет эффективного контроля»,— подчеркнул парламентарий. Кроме того, депутат указал, что ранее в ведомстве заявляли об отсутствии статистики по СИМ, так как до марта текущего года они не являлись транспортными средствами. При этом Петербург, подчеркнул Алексей Цивилев, неоднократно назывался одним из лидеров по происшествиям с электросамокатами.

По результатам недавнего опроса портала SuperJob, наиболее нетерпимы к электросамокатам жители Уфы и Санкт-Петербурга: доля противников кикшеринга достигает там 44 и 42% соответственно. Больше всего сторонников запрета среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет и с доходом от 50 до 80 тыс. рублей.

С 1 марта средства индивидуальной мобильности стали полноправными участниками дорожного движения. Для них появилась официальная классификация. Так, одним видам СИМ разрешается ездить по дорогам общего пользования, другие — пригодны для езды по тротуарам. Кроме того, вес электросамоката (гироскутера, моноколеса и подобных средств) не должен будет превышать 35 кг. Также были введены ограничения максимальной скорости — до 25 км/ч. При этом комитет по транспорту Петербурга установил более жесткие правила для города — до 20 км/ч, а на отдельных улицах в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах — до 15 км/ч.

Также СИМ полностью запретили в ЦПКиО им. Кирова, Летнем и Михайловском садах, на Дворцовой площади, Заячьем острове (Петропавловской крепости), в Таврическом саду, на Адмиралтейской, Дворцовой и Английской набережных. Самокатчиков не пустят на Сенатскую и Исаакиевскую площади, Невский и Адмиралтейский проспекты, улицы Малая и Большая Морская, Большая Конюшенная и территорию культурного центра «Севкабель».

Сезон электросамокатов стартовал в Северной столице 20 марта. Практически сразу после этого крупнейшие кикшеринговые компании — «Яндекс Go», Whoosh, Urent, BusyFly — подписали документ, разработанный совместно с профильным комитетом, который устанавливает ограничения скорости для СИМ. Кроме того, соглашение определило возрастные ограничения на электросамокаты в соответствии с ПДД: с 18 лет. Председатель рабочей группы, заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков также пояснил, что в этом году в Санкт-Петербурге появятся первые знаки дорожного движения, предупреждающие о запрете или ограничении движения на электросамокате.

По информации комитета по транспорту, сегодня парк городских кикшеринговых компаний составляет около 32 тыс. электросамокатов, год назад их было около 21 тыс.

Как прокомментировала «Ъ-СПб» PR-директор сервиса Urent Алена Сухаревская, к нарушителям ПДД прокатчиком применяются меры ответственности вплоть до полного запрета пользования кикшерингом. «Насколько нам известно, серьезных ДТП в поездках на наших самокатах в Санкт-Петербурге в этом году не происходило»,— отметила она. PR-директор добавила, что в настоящий момент количество самокатов в Петербурге пока превышает возможности инфраструктуры. «Город имеет огромный потенциал для развития микромобильности при условии наличия грамотного регулирования и создания велопешеходной инфраструктуры»,— заключила госпожа Сухаревская.

В Whoosh также считают, что ограничения скорости на отдельных улицах и в зонах отдыха необходимы, однако проблему с СИМ нужно решать, в том числе, с помощью организации велодорожек.

Андрей Кучеров, Алла Михеенко