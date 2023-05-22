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Передел собственности потянул смену кресла

Бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Александр Абросимов досрочно ушел с поста

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов ушел с должности с формулировкой «по собственному желанию». Этому шагу предшествовал конфликт вокруг компании «Коммерческий центр, транспорт и лес», принадлежащей господину Абросимову и его семье. Чуть более месяца назад суд, по иску Генпрокуратуры, обратил в доход государства акции предприятия. Пост бизнес-омбудсмена Александр Абросимов занимал практически десять лет — до завершения второй пятилетки не доработал десять месяцев. Заявление об отставке в пятницу, 19 мая, принял губернатор города Александр Беглов. На место бизнес-омбудсмена он предложил заместителя руководителя администрации губернатора Валерия Калугина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Абросимов занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Петербурга с 2014 года. До этого, с 2012 по 2014 год, он был исполняющим обязанности председателя петербургского отделения «Деловой России». В этот же период работал председателем местного центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». С февраля по март 2014 года руководил акционерным обществом «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Месяц назад Александр Абросимов докладывал в петербургском парламенте

В пятницу, 19 мая, пресс-служба администрации города сообщила, что Александр Беглов принял отставку Александра Абросимова и предложил на должность уполномоченного кандидатуру Валерия Калугина. Он с 2020 года занимает пост заместителя руководителя администрации губернатора. До этого больше года был председателем комитета имущественных отношений Петербурга.

Свое решение уйти в отставку господин Абросимов называет добровольным и с недавним судебным разбирательством напрямую не связывает. «Я по собственному желанию написал заявлению. У меня через десять месяцев все равно заканчивается вторая пятилетка. В той ситуации, которая есть, я посчитал так и написал заявление. Буду искать себя дальше на другом пути. Сейчас о планах на будущее не говорю: чтобы планы сбылись — надо не сглазить их», — прокомментировал Александр Абросимов «Ъ-СПб». О будущем оставленного поста он высказался так: «Это бизнес-сообщество должно определить (кандидата на пост.— «Ъ-СПб»), выбрать. Есть порядок: бизнес-сообщество рекомендует губернатору, после Законодательное собрание утверждает. Кого выберут предприниматели, тот и будет на этом месте».

Уполномоченный назначается на должность губернатором по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей, городским парламентом и с учетом мнения предпринимательского сообщества. Бизнес-омбудсмена выбирают на пять лет.

Как 100% акций компании Александра Абросимова обратили в доход государства

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ) — стивидорной компании, большинство акций которой принадлежит бизнес-омбудсмену Абросимову и членам его семьи. На компанию, по версии следствия, были незаконно выведены активы Северной верфи — оборонного предприятия, занимающегося строительством, ремонтом и модернизацией кораблей, в том числе ВМФ.

Собственники компании с таким решением «категорически» не согласилась, назвав его «необоснованным» и «незаконным», объявив о планах обжаловать его в апелляционном порядке. «Все акционеры являются добросовестными владельцами, акции приобретались на возмездной основе, за все акции были уплачены соответствующие денежные средства по рыночной стоимости. <...> На наш взгляд, незаконное судебное решение нарушает не только фундаментальные принципы права и конституционные права граждан РФ, но и ведет к дестабилизации гражданского оборота и созданию социальной напряженности», — говорится в официальном заявлении, которое размещено на главной странице сайта КЦТЛ. Сейчас, согласно картотеке дел Арбитражного суда, несколько ответчиков оспаривают решение суда в апелляционной инстанции.

Депутат фракции КПРФ в петербургском парламенте Александр Рассудов не исключает, что решение об уходе связано «с личной борьбой» господина Абросимова, «которая развернулась в судах у нас на глазах». «Те отрасли, с которыми я сталкивался, крайне редко обращались за помощью к уполномоченному. Это, конечно, не упрек в сторону Абросимова, а претензия по отношению ко всему институту уполномоченного по правам предпринимателей в текущем его состоянии. К сожалению, он не совсем работоспособен с точки зрения защиты интересов предпринимателей. Круг возможностей у него крайне ограничен. Мы это видим даже на федеральном уровне. Помощь крайне редко следует в критических ситуациях. И личный пример Абросимова — очень характерен. Такого рода судебные решения, конечно, удивляют»,— высказался парламентарий.

Надежда Ярмула

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