Доклад без «особенностей политической обстановки»

В 2022 году почти 70% петербургских предприятий пострадали из-за антироссийских санкций, объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к 2022 году оказался на 5% ниже уровня 2021 года, а сокращение производства отметили около половины опрошенных предприятий города. Такие данные прозвучали вчера в ежегодном докладе петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова городскому парламенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов во время отчета перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов во время отчета перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Свое выступление уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов в честь Дня космонавтики начал со слова: «Поехали!» Дальше омбудсмен заявил, что не считает нужным комментировать «особенности политической обстановки, сложившейся в 2022 году». Он отметил, что серьезных негативных последствий для экономики страны и города удалось избежать «благодаря совместной работе и комплексу мер, принятых на региональном и федеральном уровнях» (какие конкретно меры позволили этого избежать, бизнес-омбудсмен не сообщил). При этом господин Абросимов подчеркнул, что из-за антироссийских санкций пострадало более половины (69%) петербургских предприятий. В большей степени на бизнес-сообщество повлияли ограничение экспорта и импорта товаров, отказ от сотрудничества, ограничения транспортного сообщения, считает господин Абросимов. Индекс промышленного производства по итогам 2022 года составил 104%, превысив среднероссийский показатель на 4,5 п. п. «Вместе с этим приходится признать, что объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к 2022 году на 5% ниже уровня 2021 года. Предприниматели, оценивая ситуацию в экономике, указывают на тревожные симптомы, заслуживающие внимания»,— сообщил господин Абросимов.

Чаще всего предприниматели жалуются на падение платежеспособного спроса, угрозы санкций, риски из-за мобилизации. В 2022 году сокращение производства отметили более половины опрошенных аппаратом бизнес-омбудсмена предпринимателей. Только 21% сообщил о росте производства (в 2021 году такой показатель составлял 30%). При этом петербургский уполномоченный по правам предпринимателей уверен, что бизнес сумел подстроиться под все ограничения и сложности 2022 года.

В 2022 году в аппарат омбудсмена было направлено 806 обращений от бизнесменов. Чаще всего предприниматели, как и в 2021 году, жаловались на сферу земельных отношений и имущественных прав. Господин Абросимов рассказал, что фокус внимания предпринимательского сообщества концентрируется на тех проблемах, которые из года в год не находят решения. Он также добавил, что не уменьшается количество жалоб, связанных с «нарушением прав в уголовно-правовой сфере». Как и в прошлые годы, речь идет о необоснованном изъятии и длительном удержании имущества в рамках расследований или доследственных проверок, отказах в возбуждении уголовных дел по жалобам потерпевших предпринимателей. В прошлогоднем выступлении перед депутатами, господин Абросимов говорил, что в 2021 году наибольшее количество обращений, касающихся уголовных дел, он получил от предпринимателей, озабоченных делом совладельца «Юлмарта» Августа Мейера, арест которого «явно не способствовал укреплению веры бизнеса в свободу предпринимательства».

Отмечается двукратный рост жалоб на препятствование в инвестиционно-строительной деятельности и ЖКХ. Такое обострение ситуации в этой сфере обуславливается существующими недостатками в реализации региональной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и неэффективная работа регионального оператора. По данным омбудсмена, было зафиксировано затягивание сроков заключения договоров на вывоз ТКО, нарушение сроков рассмотрения регоператором протоколов разногласий по проектам и значительное удорожание услуг.

Фракция «Яблоко» озаботилась проблемой обязательной маркировки товаров «Честный знак» и поинтересовалась у господина Абросимова о целесообразности этой инициативы (с 2024 года все товары российских производителей должны получать обязательную маркировку «Честный знак». Это национальная система маркировки, которая гарантирует, что товар прошел проверку на качество и не является контрафактом.— «Ъ-СПб»).

«Безусловно, с контрафактной продукцией, которая может стать угрозой для жизни и безопасности человека, необходимо бороться. Тем не менее, как отмечают предприниматели, введение маркировки товаров полностью не решает проблемы, а также приводит к дополнительным расходам и значительно увеличивает стоимость продукции. Маркировка в разы снижает конкурентоспособность товара»,— пояснил бизнес-омбудсмен.

Глава парламентской фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов поинтересовался у Александра Абросимова его мнением об отмене льготного подключения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к электросетям, что, по мнению господина Павлова, было «серьезной подмогой».

«Сегодня эту инициативу законодательно решили отменить. Поэтапно введена система: на первоначальном этапе предприниматели платят только за технически выполненные работы, с 1 января 2023 года они платят еще и за проектные работы, а со второй половины 2023 года они будут оплачивать и стоимость инвестиционного развития компании. Фактически мы перекладываем затраты крупных инвестиционных компаний-монополистов на плечи малого и среднего бизнеса»,— признал бизнес-омбудсмен.

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко уточнил, что в этом году из-за проведения мусорной реформы произошло двукратное увеличение расходов на оплату услуг «Невского экологического оператора» (НЭО). Чтобы сократить «упавшее на плечи МСП бремя», Абросимов сообщил, что необходимо исключить из расчета стоимости неиспользуемые помещения. Речь идет о чердаках и подвалах, которые не задействованы в коммерческом процессе, но сейчас учитываются при расчете тарифов на вывоз ТКО. Также НЭО необходимо перейти на плату по фактическому формированию ТКО.

Екатерина Рязанова